Землю окутает сразу шесть магнитных бурь: даты "штормовой" опасности

Магнитные бури в сентябре / 1zoom.ru

Магнитные бури - опасное явление, которое несет в себе ряд неприятный сюрпризов.

Как сообщает Space Weather Prediction Center, в сентябре ожидается шесть магнитных бурь разной интенсивности.

Метеочувствительным людям стоит заранее приготовиться.

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Опасные магнитные бури в сентябре

Высокая интенсивность вспышек ожидается 6 и 26 сентября.

Средняя интенсивности бури ожидается 13 и 16 сентября.

Низкая магнитная буря ожидается 10 и 22 сентября.

Во время магнитных бурь:

Можно чувствовать усталость, раздражительность, головные боли.

В это время следует особенно избегать стрессов и высоких физических нагрузок.

Не стоит во время магнитных бурь пить кофе и алкоголь.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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