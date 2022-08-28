Землю окутает сразу шесть магнитных бурь: даты "штормовой" опасности

Метеочувствительным людям стоит заранее приготовиться к магнитной буре.
Магнитные бури - опасное явление, которое несет в себе ряд неприятный сюрпризов.
Как сообщает Space Weather Prediction Center, в сентябре ожидается шесть магнитных бурь разной интенсивности.
Метеочувствительным людям стоит заранее приготовиться.
Опасные магнитные бури в сентябре
Высокая интенсивность вспышек ожидается 6 и 26 сентября.
Средняя интенсивности бури ожидается 13 и 16 сентября.
Низкая магнитная буря ожидается 10 и 22 сентября.
Во время магнитных бурь:
- Можно чувствовать усталость, раздражительность, головные боли.
- В это время следует особенно избегать стрессов и высоких физических нагрузок.
- Не стоит во время магнитных бурь пить кофе и алкоголь.
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Погода на осень
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
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