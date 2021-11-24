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В МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов

24 ноября 2021, 22:40

До конца апреля Украина должна завершить разовую проверку добропорядочности существующих членов Высшего совета юстиции Советом по этике.

МВФ
МВФ озвучил условия получения кредита Украиной / Reuters

МВФ обнародовал условия продолжения программы stand by, по которой должны выделить еще два транша.

Основные условия получения следующих кредитов:

  • Украина должна до конца ноября принять госбюджет-2022 с дефицитом до 3,5% ВВП, законодательно отменить ослабление критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и принять планы преемственности для этих набсоветов с указанием сроков.
  • До конца года должен быть опубликован аудит средств ковид-фонда. Нацбанк должен принять план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, а Офис генпрокурора опубликовать полугодовой отчет о результатах уголовных дел в отношении бывших владельцев, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков.
  • До конца января Кабмин должен утвердить дорожную карту, в которой будут изложены шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации.
  • До конца февраля должен быть принят комплексный документ плана действий по возвращению активов обанкротившихся банков.

Также Украина взяла обязательства до конца марта 2022 года внести поправки в закон о САП, чтобы улучшить процедуры отбора ее должностных лиц, усилить ее способности регулировать оргдеятельность и установить механизмы подотчетности руководства.

В эти же сроки необходимо разработать и предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей со всей информацией, необходимой новому поставщику для выставления счетов домохозяйствам.

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До конца апреля Украина должна завершить разовую проверку добропорядочности существующих членов Высшего совета юстиции Советом по этике, а спустя месяц назначить наблюдательный совет Энергоатома с большинством независимых членов.

Также сообщается, что программа МВФ предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши в размере SDR500 (около $700 млн) и SDR ($1,1 млрд).

Украина и МВФ

Напомним, сегодня Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов.

Ранее Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) раскрыл требования, которые обязались выполнить власти Украина ради получения 700-миллионного транша нового кредита. Соответствующий документ был опубликован на сайте организации.

Напомним, Меморандум между Украиной и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

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