В Нацбанке сообщили о получении нового транша от МВФ

Украина получила очередной транш от МВФ / Reuters

Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов.

Средства увеличат резервы НБУ, сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко в Facebook.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент 699 млн долл. США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - написал он.

Ранее Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) раскрыл требования, которые обязались выполнить власти Украина ради получения 700-миллионного транша нового кредита. Соответствующий документ был опубликован на сайте организации.

Напомним, Меморандум между Украиной и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.