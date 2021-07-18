В моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красоту

В моде седые волосы / Instagram

На протяжении длительного времени женщины запрещали себе иметь седые волосы! Всех приучили к тому, что как только серебристая краска разливается на висках, челке и основной шевелюре, то нужно сразу краситься. Седые волосы не вписывались в стандарты красоты, и стали четко ассоциироваться с женщинами, которые не следят за собой и банально похоронили себя.

Более того, принято считать, что седые волосы – это первый признак старения. А в обществе, которое всячески пытается омолодить себя и активно занимается поиском эликсира молодости, седина сродни черной метке.

Если учесть тот факт, что первые седые волоски у женщин появляются после 35 лет, а то и раньше, то уже в этом возрасте многие превращаются в невротиков, которые неустанно следят за "серебряными нитками" на голове.

Но ситуация кардинально изменилась – в первую очередь, благодаря знаменитостям, которые прекратили идти на поводу общественного давления и позволили себе седину. Не поверите, но сегодня седые волосы в моде! 2021 год без преувеличения – удивительный!

Теперь не нужно каждый месяц записываться к парикмахеру, чтобы покрасить отросшие корни – вы имеете право наслаждаться естественным цветом вашей шевелюры.

Реклама

Читайте такжеВ моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектомПримечательно, что мода на седые волосы 2021 добралась и до наших широт – если еще недавно считалось, что седые волосы могут себе позволить только иностранки, то сегодня наши женщины охотно хвастаются своими белыми шевелюрами.

В моде седые волосы / Instagram

Конечно, нужно быть достаточно смелой и уверенной в себе, чтобы перешагнуть через убеждение, которое, кажется, появилось у нас еще с детства – что седина старит лицо и это плохо. Тем не менее, седина в моде, и сейчас вы можете заявить о себе.

В моде седые волосы / Instagram

Хотя не обязательно это должен быть протест против существующих правил. Просто, наконец, можно принять себя, начать больше любить себя и заботиться о своём внутреннем состоянии больше, чем о мнении окружающих.

В моде седые волосы / Instagram

Как ухаживать за седыми волосами

Самое главное правило – седые волосы 2021 должны быть ухоженными. При этом не важно, вам 35 лет, или 50 лет. Из-за потери меланина волосы, как правило, становятся более сухими. И для уменьшения этого эффекта нужно их всячески увлажнять.

В нашем сюжете можете подробнее узнать о том, что делать при выпадении волос:

Как и светлые волосы, седые волосы могут иметь желтоватый вид. Чтобы этого не произошло, используйте тонирующий шампунь - с фиолетовыми пигментами - для удаления желтоватого тона и сохранения натурального цвета безупречным. Рекомендуется использовать его каждые 15 дней.

В моде седые волосы / Instagram

Кроме того, не бойтесь ножниц! Поддержка прически в актуальном состоянии имеет решающее значение для сохранения здорового вида волос. В конце концов, нет смысла иметь длинные седые волосы с тонкими сухими кончиками.

В моде седые волосы / Instagram

Ранее сообщалось о том, что пришло время открывать двери для немного дикой и вызывающей стрижки волка - она ворвалась на вершину модного Олимпа и, судя по всему, бежать оттуда пока не собирается.