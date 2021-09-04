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В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 сентября 2021, 06:02

Этой осенью и грядущей зимой основой современного стильного гардероба станет пальто. Но не только.

  • Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022
    Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022
    Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022
    Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022
    Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022
    Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022
    Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022
    Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022 Instagram

Мы с вами вошли в необыкновенную осень, и нас ждет очень необычная зима – таких еще точно не было! Виной всему - пандемия, которая перевернула многое верх ногами. Правда в том, что карантинные ограничения изменили не только наше поведение, но и компаний, и сломали старые традиции, которые, казалось, будут вечными.

Работа дома заставила многих по-другому взглянуть на себя, на мир вокруг и то, что мы носим. А мода 2021 к этим изменениям подстроилась: она приняла новый вызов современности, когда удобство и комфорт вышли на передний план, и приправила все это нотками элегантности и элементами классики, что позволило вывести повседневную одежду на новый уровень.

И даже верхняя одежда, которую, кажется, не должны были затронуть никакие трансформации в обществе, тоже стала другой: она согревает нас и дарит ощущение защищенности, словно теплые мамины руки, она наполняет нас уверенностью и вдохновляет.

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Этой осенью и грядущей зимой основой современного стильного гардероба станет пальто. Но не только. Мы сегодня расскажем вам о том, какая верхняя одежда заслуживает особого внимания согласно последним модным тенденциям осень-зима 2021 2022 года.

Модная верхняя одежда осень-зима 2021 2022: на что обратить внимание

В моде тренчкот оверсайз

Безусловно, тренч – вечнозеленый, и это очень выгодная инвестиция, ведь удачная классическая модель может служить вам не один сезон. Если повезет с погодой, и осень 2021 будет мягкой, то модный плащ женский можно будет носить долго и сполна насладиться его преимуществами: легкостью, элегантностью и загадочностью.

Обратите внимание, что самый модный тренч 2021 - длинный, а крой не слишком узкий. Лучше всего, если модель будет визуально казаться на несколько размеров больше, чтобы вы также могли надеть под нее зимний свитер и… побольше гулять на свежем воздухе!

Удивительные тренчи представлены в показе коллекции одежды Balenciaga осень-зима 2021 2022:

Пальто верблюжьего и темно-синего цвета

Это тоже классика - длинные пальто женские темно-синего или верблюжьего цвета. Остановите свой выбор именно на пальто, если хотите попасть в десятку и купить то, что гарантированно будете носить повсюду.

Читайте такжеВ моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походкуМодные пальто осень-зима 2021 2022 можно сочетать с любой одеждой, что обязательно вас порадует. В тренде как удлиненные варианты, так и модели чуть ниже колена, которые добавляют образу изящества. Также в моде черное пальто и модели в клетку.

Роскошные женские пальто найдете в показе коллекции одежды CELINE осень-зима 2021 2022:

Хит сезона – пуховик

Модные пуховики 2021-2022 станут настоящей находкой для вашего зимнего гардероба, особенно, если вы выбираете длинный вариант в классическом цвете. Практичность – зашкаливает.

Хотя в моде не только универсальные варианты, в которые можно укутаться с ног до головы – в продаже найдете много моделей, позволяющие подчеркнуть индивидуальность.

Кроме того, в моде дутые куртки несказанной красоты, которые смело можно сочетать с брюками и юбками.

Такие, например, найдете в показе коллекции Michael Kors осень зима 2021-2022:

Кожаные куртки на высоте

Это, конечно, рекорд – уже несколько сезонов подряд кожа (и экокожа) уверенно занимают лидирующие позиции на вершине Моды. И даже намека на то, что этот материал выходит из моды, нет.

Читайте такжеВ моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламураЭтой осенью и зимой мы будем носить удлиненные кожаные куртки, а также байкерские куртки во всех возможных вариациях, в том числе и модели оверсайз с мехом.

Кожаные куртки найдете в показе коллекции одежды Max Mara осень-зима 2021-2022:

Ранее сообщалось, в моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги, в том числе и резиновые. Их вознесли на пьедестал дизайнеры для того, чтобы погода больше не ставала для нас помехой, и мы могли больше времени проводить на улице.

viber
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