В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли теплые жилеты потрясающей красоты

Вещи без рукавов уже несколько сезонов подряд пытались ворваться на вершину Моды, но взобраться на нее и уверенно закрепиться им удалось только сейчас. До этого была, как оказалось, просто репетиция, или подготовка почвы для победоносного шествия, в котором рукавам нет место. Встречайте модные жилеты осень-зима 2021 2022!

Начиналось все с блейзера без рукавов. Поначалу многих этот прекрасный тренд удивлял, но очень скоро все привыкли, что рукава – второстепенны, и без них можно чудесно себя чувствовать. При этом, конечно же, речь не идет о теплой поре, а об осени и грядущей зиме.

Открытые руки – это то, к чему мы в идеале должны стремиться, чтобы выглядеть модно. Естественно, если позволяет погода – никто на мороз с голыми руками вас не призывает выходить. Наоборот, в холодную пору можно и нужно комбинировать модный жилет со свитером!

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Главное то, что безрукавки будут повсюду, и выбор вариантов вас без преувеличения впечатлит. Специально для сезона осень зима 2021 2022 дизайнеры одежды создали много интересных вариаций на тему "жилет".

В частности, ее величество Мода осень-зима 2021 2022 широко распахнула двери жилету с теплой подкладкой. В нем есть что-то домашнее, пропитанное нашим детством – наверное, похожее носили наши бабушки, и именно отсюда невероятное тепло, которое излучает привычный нашему глазу жилет – тренд 2021.

Удлиненные и короткие, иногда едва доходящие до пупка, габаритные и миниатюрные, лаконичные и яркие, модные женские жилетки осень-зима 2021 2022 станут светлым пятном в вашей жизни, если решитесь дополнить ими свой гардероб.

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Даже не сомневайтесь, как только "грелка для тела" будет у вас, вы найдете 100 и 1 способ, с чем носить жилет 2021, и придумаете 1001 объяснение, почему вы не хотите его снимать. Разве это не то, что нужно в эту пору, которая опять пытается затолкать нас в непроглядные дебри карантинных ограничений?!

Особого внимания заслуживают стеганые жилеты и дутые жители. Их можно смело сочетать даже с юбками и платьями – это один из образцов уличной моды осень-зима 2021 2022.

Теплые модные жилеты потрясающей красоты найдете во вдохновляющем показе коллекции одежды CELINE осень-зима 2021 2022:

Все еще испытываете неоднозначные эмоции в отношении жилетов? На самом деле, поводов для беспокойства нет, ведь если для безупречного модного образа в связи с погодными условиями вы не сможете обнажить руки, то какой-нибудь стильный свитер скажет вам "огромное спасибо" за то, что он внезапно тоже стал заметным для окружающих.

В показе коллекции Max Mara осень-зима 2021 2022 найдете феерические трикотажные и стеганые жилеты женские:

Кстати, размер проймы является решающим. Поэтому прежде, чем покупать модный жилет осень-зима 2021 2022, постарайтесь оценить, можно ли под него носить другую теплую одежду или даже куртку или пальто. Поэтому выбирайте вещи без рукавов с огромными проемами, которые не поскупятся на дуэт с другими вещами.

Более того, у большых проемов для рук есть одно неоспоримое преимущество: если вы будете носить их без дополнительного свитера, то ваши руки визуально будут казаться очень изящными.

В показе роскошной коллекции Chloe осень-зима 2021 2022 тоже найдете удивительные жилеты:

А если вы не планируете носить жилет в холодную пору на улицу, то большие проемы вам не нужны: жилет можете носить в помещении как отдельный элемент гардероба. В таком случае верхняя одежда зима 2021 - пальто, куртка или пуховик – завершат образ.

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