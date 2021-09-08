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В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы из 90-х, в которых много жажды защиты

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 сентября 2021, 05:50

В последнее время на первый план вышел комфорт и потребность чувствовать себя защищенными. Джинсовая ткань как никакая другая придает ощущение прочности.

  • Модные джинсы осень-зима 2021 2022
    Модные джинсы осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2021 2022
    Модные джинсы осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2021 2022
    Модные джинсы осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2021 2022
    Модные джинсы осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2021 2022
    Модные джинсы осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2021 2022
    Модные джинсы осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2021 2022
    Модные джинсы осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2021 2022
    Модные джинсы осень-зима 2021 2022 Instagram

Не важно, сколько вещей в вашем шкафу, но зачастую самыми главными в нем являются джинсы. Все просто: нет джинсов – нечего надеть. Да, мы не всегда носим их на работу и не появляемся в них в местах, где принято соблюдать определенный дресс-код. Но ценность джинсов в том, что в них мы по-настоящему живем и испытываем прекрасные эмоции от встречи с друзьями, неспешных прогулок по городу, поездок куда-то далеко, шопинга и посиделок в уютном кафе. Да чего мы в них только не переживаем!

Именно поэтому, имея несколько пар любимых моделей, мы постоянно присматриваем новые варианты. Наверное, это единственный элемент гардероба, в отношении которого мы всегда ненасытны.

Конечно же, исключения бывают, и найдутся те, для кого модные джинсы женские – пустой звон, но армия поклонниц у них колоссальная!

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Кроме того, мир изменился. Многие пережили столько всего, что на первый план вышел комфорт и потребность чувствовать себя защищенными. Джинсовая ткань как никакая другая придает ощущение прочности и устойчивости, и это еще один аргумент, почему Мода осень-зима 2021 2022 без них немыслима.

Модные джинсы 2021 2022 года сотканы из комфорта, ностальгии и желаний множества женщин вернуться в мир, в котором все предсказуемо и все хорошо.

Модные джинсы осень-зима 2021 2022: на что обратить внимание

В моду вернулись 70-е с привкусом меланхолии и легкой иронии, и в джинсах это отчетливо видно. Если встретите модели, пошитые из лоскутов – смело берите, ведь это огромная модная тенденция! В частности, популярный итальянский модный дом Dsquared2 щедро "осыпал" свои джины кусочками осенних тканей, таких как фланель и замша.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красотыТакже этой осенью и зимой актуальны расклешенные силуэты. Модные джинсы клеш 2021 – это и полная длина, и укороченные варианты.

В показе коллекции одежды Dsquared2 осень-зима 2021 2022 найдете модные джинсы в стиле пэчворк:

Особого внимания заслуживают мешковатые джинсы в стиле 90-х – они чрезвычайно широкие, линия талии высокая, а штанины – очень-очень длинные. Кажется, в таких джинсах можно собрать всю пыль на улице и "втянуть" воду со всех луж, которые попадутся на вашем пути. Впрочем, такое погружение в атмосферу "лихих" этой осенью и грядущей зимой многим понравится, ведь несмотря на "уродство", в этих брюках из денима столько жажды гармонии и защиты!

В показе впечатляющей коллекции одежды Balenciaga осень-зима 2021 2022 увидите множество вариантов модных широких джинсов в стиле той эпохи:

Рваные джинсы тоже на высоте. Без них нельзя, ведь это живой памятник тому хаосу, который царит в последнее время вокруг. Хотя прорезы чаще всего довольно аккуратные – как правило, они в области колен.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоТакже в сезоне осень-зима 2021 2022 в моде прямые джинсы с высокой линией талии – можно сказать, это универсальный вариант для тех, кто любит спокойные и лаконичные модели.

В показе коллекции одежды Celine осень-зима 2021 2022 можете увидеть подобные варианты, которые могут стать отличной базой стильного образа:

Одним из самых ярких и впечатляющих трендов этой холодной поры должны стать джинсы с принтами! Они – словно цветы в осеннем саду, которые не боятся морозов. Без преувеличения, такие джинсы осень-зима 2022 всегда поднимут настроение и превратят вас в центр Вселенной, где бы вы ни были, ведь они невероятные и добавят образу изюминку. А принты – потрясающие: начиная от "зебры" и "леопарда" до фантастических цветов!

Такие эффектные джинсы найдете в показе коллекции одежды Etro осень-зима 2021 2022:

Напомним, ранее сообщалось, безусловным хитом этой осени и грядущей зимы станут супер длинные брюки с высокой линией талии и боковыми разрезами. В идеале они должны полностью закрывать обувь. Отметим, такие модели станут находкой для тех, кто давно мечтал о длинных ногах. Только не путайте их с расклёшенными вариантами – в данном случае присутствует только намек на клеш из-за наличия разреза внизу.

viber
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