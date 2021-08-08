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В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 августа 2021, 06:02

Многое из того, что мы будем носить осенью и зимой, нам будет казаться слишком ярким, блестящим или вообще непригодным для повседневной жизни.

В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х / Instagram

Мысли о том, что лето уже потихоньку заканчивается, заставляют нас грустить. Но если вы узнаете, насколько эффектная и красивая модная обувь осень-зима 2021 2022, то, уверяем вас, холодная пора покажется не такой уж и ужасной.

Более того, никакие дожди и холод не помешают вам наслаждаться прогулками и, что самое важное, выглядеть стильно!

Дизайнеры одежды делают все для того, чтобы мы проводили больше времени на улице, поэтому комфорт – ключевая характеристика современной женской обуви.

Хотя будут и сюрпризы, которые будут вызывать очень неоднозначные эмоции. В принципе, мода осень 2022 попытается привнести в нашу жизнь ощущение забытого праздника, поэтому многое из того, что мы будем носить, будет казаться нам слишком ярким, блестящим или вообще неподходящим для повседневной жизни.

В предстоящем модном сезоне нас ждет очень женственная обувь и чересчур безобразная. Совершенно неожиданно в моду возвращается обувь на шпильке – особого внимания заслуживают туфли на шпильке, похожие на слингбеки, то есть сзади пятка открытая, ее фиксирует ремешок.

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Изящную обувь на шпильке найдете в показе коллекции Valentino осень-зима 2021 2022:

С другой стороны, мы будем также носить обувь на платформе в стиле 90-х. В этом сезоне платформа встречается практически во всех типах обуви: туфлях, ботинках, лоферах. Контрасты, как видите, колоссальные.

Если вы из тех, для кого любимая обувь на все случаи жизни – это кроссовки, то спешим вас успокоить: все еще в моде белые кроссовки, правда, ближе к зиме 2022 они станут немного причудливыми.

Читайте такжеВ моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламураКроме того, уже очень скоро в моду ворвутся удивительные ботинки женские, в которых можно идти хоть на край света. Это и классические ботинки, и варианты до колена, напоминающие сапоги. Ботинки челси тоже будут в тренде. Такие мы уже носили в прошлом году - это продолжение тенденции.

В этом модном сезоне такие дома моды, как Prada, Valentino и Chanel переосмыслили классические ботинки для верховой езды в своих коллекциях осени зимы 2022 года и сделали их незаменимыми для всех модниц. Главным преимуществом модных ботинок является то, что их очень легко сочетать с одеждой.

В показе коллекции Chanel осень-зима 2021 2022 представлены модные ботинки:

Модная обувь женская осень-зима 2021 2022 – это и ботильоны, которые позволяют в холодную пору выглядеть женственно. В тренде модели на шпильках или на массивных квадратных каблуках. Ботильоны 2022 - отличный компромисс между осенью и зимой, их можно носить и под юбку, и в сочетании с джинсами.

Будьте готовы к появлению квадратного носка – в предстоящем осенне-зимнем сезоне на вершине моды воцарятся много моделей такого силуэта.

Яркие образцы модной обуви найдете в показе коллекции Versace осень-зима 2021 2022:

Модные сапоги осень-зима 2022 года тоже покорят вас своим разнообразием – каждая женщина найдет для себя модель, которая наиболее удачно подчеркнет ее вкус и стиль.

Читайте такжеВ моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походкуВ частности, в моду на осень 2021 зиму 2022 возвращаются ботфорты и потрясающие сапоги с цепочками - вы можете быть уверены, что переживете холодное время года стильно и тепло! Особого внимания заслуживают женские сапоги с принтами животных.

Модные сапоги с анималистическими принтами можете увидеть в показе коллекции Prada осень-зима 2021 2022:

Тенденции обуви осень-зима 2022 года ломают стереотипы, иначе и не объяснишь, почему в моду входят резиновые сапоги. Их вознесли на пьедестал дизайнеры для того, чтобы погода больше не ставала для нас помехой, и мы могли больше времени проводить на улице. На каблуке или без, яркие и не очень, короткие и до колена - резиновые сапоги точно произведут фурор этой осенью и зимой.

Модная женская обувь осень-зима 2021 2022 - что еще в тренде:

Лоферы в стиле 80-х на грубой подошве.

Сабо.

Блестящая обувь.

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