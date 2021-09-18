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В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить"

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 сентября 2021, 06:02

Не отказывайте себе в удовольствии носить юбку в холодную пору - она придаст вашему образу больше утонченности, чем джинсы или брюки.

  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х
    Модные юбки осень-зима 2021 2022 в стиле 30-х Instagram

Уличная мода осень-зима 2021 2022 соткана из множества свежих и неординарных тенденций, которые позволяют легко погрузиться в атмосферу ретро, праздника и ярких красок, и во всем этом можно легко потеряться. Например, одновременно в моде загадочные юбки миди, необычайные модели макси и соблазнительные мини-юбки.

Чтобы не сбиться с пути и не потерять себя в море ошеломляющих вариантов юбок, которые заполонили вершину Моды, важно учитывать следующее: независимо от того, что мы одеваем, важно то, как вы одеты.

Дело в том, что каждый предмет гардероба, в зависимости от композиции, может выглядеть современно и модно. Поэтому вовсе не обязательно собирать весь ансамбль по крупицам из модных вещей. Если вы сумеете сохранить правильные пропорции, то наличие всего одной модной юбки 2021-2022 может поднять ваш стиль на новый уровень!

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Ведь мода - это не просто строгое соблюдение правил, которые создали в том или ином сезоне знамениты кутюрье, но и форма самовыражения. Особенно важно не бояться экспериментов с уличной одеждой – это даже недопустимо!

Тем более, не отказывайте себе в удовольствии носить юбку в холодную пору - она придаст вашему образу больше утонченности, чем джинсы или брюки. Среди множества достойных вариантов найдете красивые и женственные юбки до середины икры в стиле 30-х, перед которыми сложно устоять.

Модные юбки 2021-2022 до середины икры: на что обратить внимание и с чем носить

Чтобы носить эти несравненные зимние юбки, нужно быть достаточно смелой. Особенно, если перед вами длина до середины икры. Но если ее, грубо говоря, "понять" и "укротить", то результат превзойдет все ваши ожидания.

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В любом случае это не повод, чтобы просто так взять и отодвинуть модные юбки осень 2021 на задний план. Пока вы будете следить за пропорциями – вам бояться нечего! Кроме того, вовсе не обязательно быть обладательницей идеальной фигуры, чтобы носить модные юбки 2021: тенденции красноречиво свидетельствуют о том, что они действительно заслуживают внимания, так как подходят всем!

В показе коллекции одежды Max Mara осень-зима 2021 2022 увидите роскошные юбки до середины икры:

Юбка до середины икры: с чем носить

Хотите знать, с чем комбинировать юбки до середины икры, чтобы выглядеть осенью и зимой модно? Все просто: пара высоких сапог или ботинки снизу, юбка по центру, и кофточка, футболка с курткой или свитер оверсайз сверху.

Кроме того, учтите, что модные длинные зимние юбки с завышенной талией позволяют визуально выглядеть стройнее.

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В сезоне осень-зима 2021 2022 в моде много юбок длиной до середины икры со складками. Также в продаже найдете юбки-клеш. Так вот, их прелесть в том, что они делают нас более женственными.

Также обратите внимание на юбки длинные с разрезом сбоку – они добавляют образу изюминки.

Необыкновенные юбки до середины икры найдете в показе коллекции Dior осень-зима 2021 2022:

И вовсе не важно, работаете вы сейчас в офисе или офис у вас дома – эти удивительные юбки на осень-зиму 2021 2022 просто незаменимы, ведь помимо того, что они стильные, в них очень тепло!

Фантастические юбки до середины икры представлены также в захватывающем показе коллекции Chanel осень-зима 2021 2022:

Ранее сообщалось о том, что в моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х. Это традиционный короткий крой, вырез полукруглый или V-образный и мелкие пуговички. Идеально эти модные короткие кардиганы 2021 сочетаются с плотными юбками и брюками.

viber
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