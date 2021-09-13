В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд

Есть один элемент гардероба, который всегда нужно держать в своем шкафу - это кардиган. Во-первых, в нем всегда уютно, во-вторых, это непринужденная альтернатива блейзеру, и его можно сочетать практически с любым нарядом.

Кардиганы женские можно носить круглый год, но по-настоящему они востребованы и популярны осенью, когда холода начинают неспешно окружать нас, а теплые дни отдаляются и растворяются, как утренний туман.

Если вы из тех, кто давно понял силу кардиганов, способных легко изменить любой образ и добавить ему особого шарма, то ликуйте: ваше золотое время пришло!

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А все те, кто еще не определился с выбором интересной модели, вызывающей приятное волнение в душе, в сезоне осень 2021 наверняка найдут то, что искали, и проживут эту удивительную пору стильно.

Уже сегодня в магазинах можно увидеть множество различных изделий на любой вкус: длинные, короткие, чрезвычайно широкие и изящные, лаконичные и яркие кардиганы 2021 осень – все они готовы стать вашим надежным "другом", который всегда согреет и быстро поднимет ваш стиль на новый уровень!

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоКонечно же, вкусы у всех разные. Тем не менее крайне важно, чтобы в кардигане вы чувствовали себя уверенно – нет ничего хуже, чем чувство дискомфорта и ощущение, что вы не в своей тарелке.

Модные кардиганы осень 2021 женские: на что обратить внимание

В моде короткие кардиганы в стиле 50-х и 60-х годов

Многие женщины предпочитают более сдержанные и слегка элегантные модели, и специально для них в моде кардиганы в стиле 50-х или 60-х годов. Это традиционный короткий крой, вырез полукруглый или V-образный и мелкие пуговички. Идеально эти модные короткие кардиганы 2021 сочетаются с плотными юбками и брюками.

Модные кардиганы осень 2021 / Instagram

В тренде кардиган вязаный с капюшоном

Если вам ближе спортивный стиль, то ищите слегка удлиненный кардиган вязаный с капюшоном. При этом структура кардигана должна быть немного грубой, а рукава – огромными. В дуэте со спортивными брюками выйдет сногсшибательный образ!

Модные кардиганы осень 2021 / Instagram

Кардиганы с карманами все еще в моде

Чудесной базой для повседневного образа станут модные кардиганы женские с карманами. Они отлично смотрятся в дуэте с укороченными или классическими прямыми джинсами. Добавьте кроссовки и будете на высоте! Кстати, такой кардиган можно дополнить поясом – сейчас это модно!

В показе коллекции одежды CELINE осень-зима 2021 2022 представлены модные кардиганы:

Модные кардиганы оверсайз 2021

Мода осень-зима 2021-2022 все еще не готова попрощаться с безразмерными вещами, ведь они дарят всем женщинам мира такое важное ощущение защиты и внутренней силы, и одновременно делают их очень трогательными и изящными. Именно поэтому нам не обойтись без кардиганов, которые кажутся на несколько размеров больше, чем надо.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентамиСочетайте кардиган XXL с узкими брюками или леггинсами, которые в этом году снова вернулись в моду. Даже не представляете, как эффектно это выглядит: широкая верхняя часть и миниатюрный низ!

Модные кардиганы осень 2021 / Instagram

Писк сезона - кардиганы женские 2021 с принтами

Ее величество Мода 2021 пытается всячески компенсировать нам отсутствие разных праздничных мероприятий из-за бесконечных карантинных ограничений, поэтому в осенне-зимнем сезоне много вещей, сотканных из сочных красок и блеска.

Женские кардиганы не исключение, поэтому в моде очень красивые кардиганы в клетку, яркие кардиганы зеленого, розового, оранжевого и голубого цветов, а также модели с интересными принтами, например, красочными цветами или узорами, от которых невозможно оторвать взгляд.

Эффектные кардиганы можете увидеть в фантастическом показе коллекции одежды Dolce & Gabbana осень-зима 2021 2022:

Напомним, ранее сообщалось о том, что жилеты будут повсюду этой осенью и зимой, и выбор вариантов всех впечатлит. Специально для сезона осень зима 2021 2022 дизайнеры одежды создали много интересных моделей. В частности, в моде жилеты с теплой подкладкой, в которых есть что-то домашнее, пропитанное нашим детством.