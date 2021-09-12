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В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 сентября 2021, 03:51

Мода беспощадна, и легко прощается с  любыми тенденциями, даже самыми громкими. В частности, "уродливые" кроссовки уходят в прошлое. Но лайт версия все же есть!

  • Модные кроссовки 2021 женские
    Модные кроссовки 2021 женские Instagram
  • Модные кроссовки 2021 женские
    Модные кроссовки 2021 женские Instagram
  • Модные кроссовки 2021 женские
    Модные кроссовки 2021 женские Instagram
  • Модные кроссовки 2021 женские
    Модные кроссовки 2021 женские Instagram
  • Модные кроссовки 2021 женские
    Модные кроссовки 2021 женские Instagram
  • Модные кроссовки 2021 женские
    Модные кроссовки 2021 женские Instagram
  • Модные кроссовки 2021 женские
    Модные кроссовки 2021 женские Instagram

Никого больше не удивляют кроссовки в сочетании с юбками и аккуратными брючными костюмами. А это значит, что они окончательно и бесповоротно стали частью нашего гардероба. Однако это вовсе не означает, что место под кроссовками на вершине модного Олимпа зашаталось! Нисколько!

Дело в том, что кроссовки женские являются неотъемлемой частью уличного стиля одежды, и пользуются широкой популярностью.

Другое дело, что Мода беспощадна, и легко прощается с любыми тенденциями, даже самыми громкими. В частности, грубые кроссовки, которые называют "уродливыми" или "папиными", вот-вот исчезнут из полок магазинов, и станут историей. По крайней мере, сейчас у старушки Моды на них планов нет!

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А те модели, которые сейчас с легкой подачи дизайнеров должны украсить нашу жизнь, плавно перейдут и в следующий модный сезон, поэтому можете смело в них инвестировать.

Модные кроссовки 2021-2022 женские: на что обратить внимание

В моде кроссовки с яркими деталями

Удобство – это хорошо, но иногда этого мало. И дизайнеры прекрасно это понимают. Именно поэтому этой осенью и грядущей зимой в моде будут кроссовки, щедро украшенные яркими цветовыми акцентами, например, неоново-желтыми, розовыми или зелеными. При этом акценты могут быть на любой части обуви – главное то, что эти детали делают кроссовки женские обворожительными и красочными.

Сейчас, когда мир опять стоит на пороге карантинных ограничений, а за спиной – длинный шлейф нереализованных планов, такие необыкновенные кроссовки станут находкой для многих. Без преувеличения, это самые лучшие кроссовки 2021.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоПравда, перед тем, как покупать эти модные кроссовки осень 2021, учтите, что они очень быстро могут вам надоесть – как, собственно, и все яркое. Кроме того, красочные модели тяжелее сочетать с другой одеждой.

Модные кроссовки 2021 женские
Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

В моду вернулись кеды

Они победоносно вернулись и празднуют по этому поводу! Хотя справедливости ради отметим, что кеды никогда на самом деле не исчезали, просто теперь они снова на пике. Черно-белая классика заслуживает особого внимания, но розовые или зеленые кеды женские 2021 2022 также могут стать отличным дополнением вашего стильного образа.

Модные кроссовки 2021 женские
Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

Писк сезона – высокие кроссовки женские

Эти трендовые кроссовки 2021 покорили многих тем, что они напоминают ретро, и в то же время выглядят спортивными и очень надежными. Они особенно хорошо сочетаются с не очень спортивными комбинированными костюмами, например, широкими брюками в дуэте с пиджаком или платьем макси. Конечно же, такие кроссовки отлично дополнят любой образ с джинсами.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красотыПравда, есть у высоких кроссовок один минус, и он существенный: они визуально делают ваши ноги на несколько сантиметров короче.

Модные кроссовки 2021 женские
Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

В тренде - беговые кроссовки

Модные беговые кроссовки осень-зима 2021-2022 - это лайт версия "уродливых" кроссовок. В их основе – функциональность, поэтому дизайн вряд ли вас впечатлит: он сдержанный, без резких акцентов, и даже цвет – спокойный и нейтральный. Беговые кроссовки удачно сочетаются с платьями макси и юбками миди.

Модные кроссовки 2021 женские
Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

Все еще в моде белые кроссовки 2021 женские

Если вам больше нравятся базовые кроссовки, которые действительно можно сочетать с любой одеждой, то выбирайте белые кроссовки на небольшой платформе. Ко всему прочему они добавят вашему образу элегантности. Кроме того, белые кроссовки женские под платье подходят идеально.

Модные кроссовки 2021 женские
Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

Ранее сообщалось, тенденции обуви осень-зима 2022 года ломают стереотипы, иначе и не объяснишь, почему в моду входят резиновые сапоги. Их вознесли на пьедестал дизайнеры для того, чтобы погода больше не ставала для нас помехой, и мы могли больше времени проводить на улице.

viber
кроссовки новости моды мода осень-зима 2021-2022
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