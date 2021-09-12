В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами

Никого больше не удивляют кроссовки в сочетании с юбками и аккуратными брючными костюмами. А это значит, что они окончательно и бесповоротно стали частью нашего гардероба. Однако это вовсе не означает, что место под кроссовками на вершине модного Олимпа зашаталось! Нисколько!

Дело в том, что кроссовки женские являются неотъемлемой частью уличного стиля одежды, и пользуются широкой популярностью.

Другое дело, что Мода беспощадна, и легко прощается с любыми тенденциями, даже самыми громкими. В частности, грубые кроссовки, которые называют "уродливыми" или "папиными", вот-вот исчезнут из полок магазинов, и станут историей. По крайней мере, сейчас у старушки Моды на них планов нет!

Реклама

А те модели, которые сейчас с легкой подачи дизайнеров должны украсить нашу жизнь, плавно перейдут и в следующий модный сезон, поэтому можете смело в них инвестировать.

Модные кроссовки 2021-2022 женские: на что обратить внимание

В моде кроссовки с яркими деталями

Удобство – это хорошо, но иногда этого мало. И дизайнеры прекрасно это понимают. Именно поэтому этой осенью и грядущей зимой в моде будут кроссовки, щедро украшенные яркими цветовыми акцентами, например, неоново-желтыми, розовыми или зелеными. При этом акценты могут быть на любой части обуви – главное то, что эти детали делают кроссовки женские обворожительными и красочными.

Сейчас, когда мир опять стоит на пороге карантинных ограничений, а за спиной – длинный шлейф нереализованных планов, такие необыкновенные кроссовки станут находкой для многих. Без преувеличения, это самые лучшие кроссовки 2021.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоПравда, перед тем, как покупать эти модные кроссовки осень 2021, учтите, что они очень быстро могут вам надоесть – как, собственно, и все яркое. Кроме того, красочные модели тяжелее сочетать с другой одеждой.

Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

В моду вернулись кеды

Они победоносно вернулись и празднуют по этому поводу! Хотя справедливости ради отметим, что кеды никогда на самом деле не исчезали, просто теперь они снова на пике. Черно-белая классика заслуживает особого внимания, но розовые или зеленые кеды женские 2021 2022 также могут стать отличным дополнением вашего стильного образа.

Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

Писк сезона – высокие кроссовки женские

Эти трендовые кроссовки 2021 покорили многих тем, что они напоминают ретро, и в то же время выглядят спортивными и очень надежными. Они особенно хорошо сочетаются с не очень спортивными комбинированными костюмами, например, широкими брюками в дуэте с пиджаком или платьем макси. Конечно же, такие кроссовки отлично дополнят любой образ с джинсами.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красотыПравда, есть у высоких кроссовок один минус, и он существенный: они визуально делают ваши ноги на несколько сантиметров короче.

Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

В тренде - беговые кроссовки

Модные беговые кроссовки осень-зима 2021-2022 - это лайт версия "уродливых" кроссовок. В их основе – функциональность, поэтому дизайн вряд ли вас впечатлит: он сдержанный, без резких акцентов, и даже цвет – спокойный и нейтральный. Беговые кроссовки удачно сочетаются с платьями макси и юбками миди.

Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

Все еще в моде белые кроссовки 2021 женские

Если вам больше нравятся базовые кроссовки, которые действительно можно сочетать с любой одеждой, то выбирайте белые кроссовки на небольшой платформе. Ко всему прочему они добавят вашему образу элегантности. Кроме того, белые кроссовки женские под платье подходят идеально.

Модные кроссовки 2021 женские / Instagram

Ранее сообщалось, тенденции обуви осень-зима 2022 года ломают стереотипы, иначе и не объяснишь, почему в моду входят резиновые сапоги. Их вознесли на пьедестал дизайнеры для того, чтобы погода больше не ставала для нас помехой, и мы могли больше времени проводить на улице.