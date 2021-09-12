В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами

Мода беспощадна, и легко прощается с любыми тенденциями, даже самыми громкими. В частности, "уродливые" кроссовки уходят в прошлое. Но лайт версия все же есть!
Никого больше не удивляют кроссовки в сочетании с юбками и аккуратными брючными костюмами. А это значит, что они окончательно и бесповоротно стали частью нашего гардероба. Однако это вовсе не означает, что место под кроссовками на вершине модного Олимпа зашаталось! Нисколько!
Дело в том, что кроссовки женские являются неотъемлемой частью уличного стиля одежды, и пользуются широкой популярностью.
Другое дело, что Мода беспощадна, и легко прощается с любыми тенденциями, даже самыми громкими. В частности, грубые кроссовки, которые называют "уродливыми" или "папиными", вот-вот исчезнут из полок магазинов, и станут историей. По крайней мере, сейчас у старушки Моды на них планов нет!
А те модели, которые сейчас с легкой подачи дизайнеров должны украсить нашу жизнь, плавно перейдут и в следующий модный сезон, поэтому можете смело в них инвестировать.
Модные кроссовки 2021-2022 женские: на что обратить внимание
В моде кроссовки с яркими деталями
Удобство – это хорошо, но иногда этого мало. И дизайнеры прекрасно это понимают. Именно поэтому этой осенью и грядущей зимой в моде будут кроссовки, щедро украшенные яркими цветовыми акцентами, например, неоново-желтыми, розовыми или зелеными. При этом акценты могут быть на любой части обуви – главное то, что эти детали делают кроссовки женские обворожительными и красочными.
Сейчас, когда мир опять стоит на пороге карантинных ограничений, а за спиной – длинный шлейф нереализованных планов, такие необыкновенные кроссовки станут находкой для многих. Без преувеличения, это самые лучшие кроссовки 2021.
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В моду вернулись кеды
Они победоносно вернулись и празднуют по этому поводу! Хотя справедливости ради отметим, что кеды никогда на самом деле не исчезали, просто теперь они снова на пике. Черно-белая классика заслуживает особого внимания, но розовые или зеленые кеды женские 2021 2022 также могут стать отличным дополнением вашего стильного образа.
Писк сезона – высокие кроссовки женские
Эти трендовые кроссовки 2021 покорили многих тем, что они напоминают ретро, и в то же время выглядят спортивными и очень надежными. Они особенно хорошо сочетаются с не очень спортивными комбинированными костюмами, например, широкими брюками в дуэте с пиджаком или платьем макси. Конечно же, такие кроссовки отлично дополнят любой образ с джинсами.
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В тренде - беговые кроссовки
Модные беговые кроссовки осень-зима 2021-2022 - это лайт версия "уродливых" кроссовок. В их основе – функциональность, поэтому дизайн вряд ли вас впечатлит: он сдержанный, без резких акцентов, и даже цвет – спокойный и нейтральный. Беговые кроссовки удачно сочетаются с платьями макси и юбками миди.
Все еще в моде белые кроссовки 2021 женские
Если вам больше нравятся базовые кроссовки, которые действительно можно сочетать с любой одеждой, то выбирайте белые кроссовки на небольшой платформе. Ко всему прочему они добавят вашему образу элегантности. Кроме того, белые кроссовки женские под платье подходят идеально.
Ранее сообщалось, тенденции обуви осень-зима 2022 года ломают стереотипы, иначе и не объяснишь, почему в моду входят резиновые сапоги. Их вознесли на пьедестал дизайнеры для того, чтобы погода больше не ставала для нас помехой, и мы могли больше времени проводить на улице.