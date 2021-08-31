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В моду на осень-зиму 2021 2022 входят причудливые мохнатые сапоги и сабо с мехом

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 августа 2021, 03:50

Модная обувь осень-зима 2021 2022 вызывает очень противоречивые и неоднозначные эмоции.

В моду на осень-зиму 2021 2022 входят причудливые мохнатые сапоги / Instagram

Мода осень-зима 2021 2022 удивит вас и, возможно, разрушит ваше привычное представление о том, что означает одеваться модно. Сейчас как никогда становится актуальной старая избитая фраза – "чем страшнее – тем моднее".

Уродливые вещи, которые заставляют на миг остановиться, и в состоянии легкого ужаса представить себя во всем этом, не оставляют шансов пройти мимо. В частности, модная обувь осень-зима 2021 2022 вызывает очень противоречивые и неоднозначные эмоции. В конце концов, понимаешь, что все это похоже на бутафорию, и уже не можешь воспринимать всерьез.

Наверное, в этом и есть главная задача ее величества Моды – вытолкнуть нас за рамки, шокировать и даже развеселить. Просто невозможно слишком серьезно относиться к обуви, которая входит в моду на грядущий осенне-зимний сезон.

Итак, встречайте – в моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются зимние тапочки. Конечно, это не новинка – меховые тапочки были в трендах в 2015 году. Казалось, их время прошло бесследно. Но нет, в этом году дизайнеры решили "выгнать" нас на снег и холод в обуви похожего толка.

В принципе, эта модная тенденция вполне подходит под те реалии, в которых оказался мир в последнее время – бесконечные карантинные ограничения, домашняя одежда и тапочки, с которыми многие из нас почти не расстаются, так как работают удаленно дома. Так домашний стиль перекочевал на улицу. Конечно, это не просто домашние тапочки, а просто вариация на тему, щедро "нафаршированная" теплым мехом, чтобы было комфортно, когда погодные минусы царят вокруг.

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Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озераПравда, такая обувь зима 2021 женская вряд ли подойдет для тех дней, когда будет идти мокрый снег и даже дождь, но в сухой морозный день вполне будет уместна.

Еще одной новинкой сезона станут пушистые сабо с теплой меховой подкладкой. При этом даже не надейтесь, что это будут те сабо на удобном каблуке, которые вошли в моду весной. Самые модные сабо осень-зима 2022 идут на высоких каблуках.

В частности, такие мы видели в фантастическом показе MiuMiu осень-зима 2021 2022.

Самое лучшее в новых зимних сабо – это то, что в отличие от зимних тапочек, мы будем носить их с толстыми шерстяными чулками! Чулки - еще одна огромная модная тенденция зимы 2021 2022 года.

Кроме того, в моду врываются мохнатые сапоги женские. В частности, модный бренд MiuMiu не остановился на сабо, и представил целую серию интригующих коротких и высоких длинношерстных сапог, которые в холодную и морозную погоду, несмотря на причудливый дизайн, покажутся для многих находкой. Женские лохматые сапоги можно сочетать как с брюками, так и с юбками.

Читайте такжеВ моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламураРанее сообщалось, тенденции обуви осень-зима 2022 года ломают стереотипы, иначе и не объяснишь, почему в моду входят резиновые сапоги. Их вознесли на пьедестал дизайнеры для того, чтобы погода больше не ставала для нас помехой, и мы могли больше времени проводить на улице. На каблуке или без, яркие и не очень, короткие и до колена - резиновые сапоги точно произведут фурор этой осенью и зимой.

viber
Сабо новости моды модные сапоги мода осень-зима 2021-2022
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