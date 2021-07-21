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В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 июля 2021, 03:40

Держитесь: в моду входят типичные "рождественские цвета" – энергичный ярко-красный  - его называют "сигнально-красный", и волшебный ярко-зеленый - лепрекон.

В моду на осень-зиму 2021-2022 возвращается цвет фуксия
В моду на осень-зиму 2021-2022 возвращается цвет фуксия / Instagram

Цвет имеет значение. Вы наверняка замечали, как вместе с красочным платьем поднимается ваше настроение, меняются мысли и взгляды на происходящее вокруг. И наоборот, одевая, к примеру, черный костюм, мы поневоле эмоционально закрываемся, становимся сдержанными и сильными. Кроме того, у каждого из нас есть любимые цвета, которыми мы пытаемся окружать нашу жизнь независимо от модных трендов. Более того, цвет одежды может многое рассказать о вашей личности.

То есть цвет в одежде – это всегда какие-то смыслы. И модные цвета осень-зима 2021 – это красноречиво демонстрируют.

Грядущие осень 2021 зима 2022 будут яркими – по крайней мере, дизайнеры одежды мировых домов моды сделали все для того, чтобы жизнь современных женщин заиграла красками, чтобы они расцвели, словно цветы, и в унылую холодную пору чувствовали себя прекрасно.

Ми ознакомились с коллекциями одежды осень-зима 2021-2022, и подготовили для вас подборку самых модных цветов на предстоящий модный сезон.

Прежде всего, внимания заслуживает цвет, который мы возьмем с собой в осень и зиму с лета 2021. Итак, встречайте – в моду входит (или переходит) фуксия! Этот жизнерадостный и приятный цвет будет повсюду – брюки, свитера, плащи и пальто в этом цвете не позволят нам грустить.

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Но если одежда цвета фуксии - слишком вызывающая и яркая для вас, тогда ее величество Мода осень-зима 2021 2022 подготовила для вас альтернативу - обратите внимание на оттенок "бледная роза" – все романтичные и нежные натуры должны оценить его по достоинству!

Модные цвета осень-зима 2021 2022 включают также желтый цвет, который является главным в этом году. Правда, ближе к зиме этот желтый цвет становится более насыщенным – и он такой же теплый, как и солнце.

Показ коллекции одежды Dolce & Gabbana осень-зима 2021-2022 влюбит вас в модные цвета сезона с первого взгляда:

А теперь держитесь: в моду входят типичные "рождественские цвета" – энергичный ярко-красный - его называют "сигнально-красный", и волшебный ярко-зеленый - лепрекон. Таким образом, наша осень и зима могут превратиться в настоящий праздник – главное, позвольте этим модным цветам одежды войти в вашу жизнь.

В показе коллекции одежды Saint Laurent осень-зима 2021-2022 увидите всю палитру модных цветов сезона:

Для тех, кто любит спокойные оттенки, тоже найдется "бальзам на душу". Специально для вас в моду врываются насыщенный темно-голубой цвет – голубой миконос, темно-синий с фиолетовым оттенком – радонит, и приглушенный голубой – "весеннее озеро". Также в моде прохладный голубой оттенок под названием ясное небо.

В показе коллекции одежды Prada осень-зима 2021-2022 увидите красоту всех красок нового сезона:

Модные цвета осени 2021 – это также терракотовый, который, кажется, заряжает нас энергией летнего солнца, и коричневый цвет.

Конечно же, мода осень-зима 2021-2022 немыслима без классики – поэтому все еще можете продолжать носить одежду белого и черного цвета.

Как видите, цвета пантон осень зима 2021 2022 – жизнеутверждающие, глядя на них – хочется летать, смеяться и думать только о хорошем!

Читайте такжеЛетние платья, которые стыдно носить в 2021 годуРанее сообщалось о том, что в коллекциях одежды осень-зима 2021 2022 многих домов моды вы заметите замечательные ретро-нотки – они выражаются в характерных узорах и силуэтах 70-х. Поэтому готовьтесь носить потрясающие платья миди и макси, а также роскошные куртки и брюки в стиле ретро.

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