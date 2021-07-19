В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль

В моду возвращаются платья в стиле 70-х / Instagram

Не успеем оглянуться, как окажемся на пороге осени, и самое лучшее, что вы можете для себя сделать, — это уже сейчас начать подготовку к этой славной поре. А осенью нас ждет целый парад модных тенденций, которые позволят выглядеть ярко, наполнят наши души вдохновением и скрасят серые будни, сотканные из грусти и ностальгии за бесповоротно ушедшим летом.

Одним словом, мода осень-зима 2022 всех нас удивит. И, безусловно, покорит – потому что нельзя не влюбиться в то, во что дизайнеры одежды вложили столько смысла. Нас ждут невероятной красоты платья и великолепные пуховики, много блеска и немного гламура.

Встречайте – главные модные тренды осень зима 2021-22, которые уже очень скоро начнут влиять на то, что мы будем носить.

В моду возвращаются 70-е

В коллекциях одежды многих домов моды вы заметите замечательные ретро-нотки – они выражаются в характерных узорах и силуэтах 70-х. Поэтому готовьтесь носить потрясающие платья миди и макси, а также роскошные куртки и брюки в стиле ретро.

Без шарфа осень немыслима

Многие модельеры особое внимание уделили шарфу, поэтому осенью он поднимется на новую высоту. Готовьтесь носить классический шелковый шарф, красиво завязанный под подбородком – в таком виде вы должны быть похожи на гламурную кинозвезду.

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В коллекции Dior осень-зима 2021-2022 увидите, как нужно носить шарф осенью:

Деревенский стиль и конные мотивы будут повсюду

Осення мода 2021 позволит нам насладиться необыкновенными куртками и крепкими ботинками в британском деревенском стиле – они станут находкой для тех, кто в первую очередь ценит во всем удобство и комфорт. Также нас ждут удивительные блузки, элегантные куртки и шарфы с конными мотивами.

В моде пуховики

В тренды осень зима 2022 ворвутся невероятно красивые, эффектные и красочные пуховики – как короткие, так и длинные. Можете смело инвестировать в эту стильную теплую куртку – сочетайте ее с любой одеждой и грубыми ботинками на огромной подошве.

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В коллекции Louis Vuitton осень-зима 2021-2022 вы увидите роскошные пуховики, от которых сложно оторвать взгляд:

Мандарин и розовая фуксия в тренде

Уже сегодня можете подыскивать для своего осеннего гардероба вещи, которые буквально наполняют энергией. Речь идет об одежде, обуви и аксессуарах цвета розовой фуксии, мандарина, а также ядовито-зеленого и кислотно-желтого оттенков, которые будут в сезоне осень 2021 трендовыми.

Впустите в свою жизнь блеск

Мир жаждет праздника и гламура, так как за время пандемии общество долго было лишено всего этого. Многие модные бренды во всех ценовых категориях слегка посыпали свою повседневную одежду блестками. Это не дурной тон – это огромная модная тенденция осени 2021, которая призвана украсить ваши будни.

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В частности, блестки вы увидите в коллекции Chanel осень-зима 2021-2022:

Вязаная одежда врывается в моду

В сезоне осень 2021 тренды захватит вязаная одежда любой формы - от классических трикотажных свитеров до брюк, юбок и платьев. Особого внимания заслуживают костюмы и комплекты, которые согреют вас с ног до головы и позволят проводить больше времени на улице.