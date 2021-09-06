В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьем

Этой осенью и грядущей зимой мы будем носить брюки женские на любой вкус и фасон: от классики с оттенком элегантности до креативных моделей, которые выходят за рамки традиционного женского силуэта. Настоящим украшением сезона станут джинсы з дизайнерскими пятнами краски, которые призваны подарить нам яркие и незабываемые эмоции. Но будет место и для удивления и ностальгии, ведь в моду вернулись узкие брюки, или брюки-скинни!

Да-да, мы, наконец, привыкли носить широкие брюки 2021, у которых, кажется, нет размера, и вот опять становимся зависимыми от тесных брюк. Это, без преувеличения, писк этой осенне-зимней поры. Поэтому, чтобы поднять свой собственный стиль на новый уровень и идти в ногу со временем, сделайте ставку на брюки скинни осень-зима 2021 2022!

Наверное, для многих этот тренд станет неожиданностью. Казалось бы, в последнее время все правила ее величеству Моде диктовала пандемия, а наша социальная изоляция выстроила совершенно новые обычаи. Поэтому даже крупные модные бренды начали подстраиваться под потребности времени. Одежда, которую мы носим, стала отражением той атмосферы, которая нас окружает.

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Тем не менее, когда что-то становится уже ожидаемым и очевидным, появляется то, чего никто не ждал. Так произошло и в случае с брюками. Это еще раз подтверждает то, что некоторые желания рождаются внутри вас, часто совершенно неосознанно, и они приводят к изменению стиля одежды, который мы бы хотели носить.

Возможно, все мы безумно устали от реальности, в которой живем, и где-то в глубине души скучаем по тем временам, когда одежда для дома и для работы кардинально отличалась.

Модные узкие брюки осень-зима 2021 2022: на что обратить внимание

Безусловным хитом этой осень и грядущей зимы станут супер длинные брюки с высокой линией талии и боковыми разрезами. В идеале они должны полностью закрывать обувь. Отметим, такие модели станут находкой для тех, кто давно мечтал о длинных ногах. Только не путайте их с расклёшенными вариантами – в данном случае присутствует только намек на клеш из-за наличия разреза внизу.

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Кроме того, на вершину Моды внезапно ворвались трикотажные прилегающие брюки. Их можно носить в дуэте с платьем или юбкой. Особенно стильно будут выглядеть образы, в которых брюки сливаются по цвету с юбкой или платьем. В целом, брюки с платьем - огромная модная тенденция 2021, поэтому смело экспериментируйте!

Леггинсы в сезоне осень-зима 2021 2022 тоже чрезвычайно популярны – мы будем видеть их повсюду, и от обилия вариантов будут разбегаться глаза.

В феерическом показе коллекции одежды Dolce & Gabbana осень-зима 2021 2022 найдете яркие образцы приталенных брюк и леггинсов:

Опять же, в тренде очень длинные легинсы, которые тоже практически сливаются с обувью. Их тоже можете носить с юбками.

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Модные узкие брюки женские невероятной красоты представлены в фантастическом показе коллекции одежды Balmain осень-зима 2021 2022:

Конечно же, никакая осень и зима немыслимы без черных брюк, ведь это классика! Сочетайте обтягивающие черные брюки с черным свитером и курткой или плащом тоже черного цвета: нет ничего более прекрасного и стильного, чем образ total black. Кроме того, такой ансамбль всегда визуально делает женщину стройной, а это – бесценно!

Стильные образы, в основе которых черные узкие брюки женские, можете увидеть в шикарном показе коллекции одежды Etro осень-зима 2021 2022:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сезоне осень-зима 2021 2022 особого внимания заслуживают джинсы женские в стиле 70-х с элементами пэчворка. Кроме того, в тренде широкие джинсы – это могут быть как модели, которые закрывают обувь, так и укороченные варианты.