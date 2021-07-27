В моду на осень-зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура

В моду входят очень широкие джинсы / Instagram

Мода осень 2021 зима 2022 неимоверно оптимистична. И она отодвинула на задний план спортивный и домашний стиль одежды, который был доминирующим в прошлом году.

Проще говоря, все модные тенденции предстоящего осенне-зимнего сезона ведут к тому, что все мы должны как можно чаще выходить на улицу, гулять и наслаждаться свежим воздухом. Конечно же, для этого нам нужна удобная и теплая одежда, в которой появляются крылья и вдохновение.

Мир устал от локдаунов и запретов, и от этого изнеможения нас хотят избавить вершители моды. Одежда, обувь и аксессуары, которые нас с нетерпением ждут в сезоне осень-зима 2021-2022, сотканы из ретро и фантазий на тему будущего.

Именно поэтому мы будем носить много зеленого, который является олицетворением природы, мы будем купаться в серебре и золоте – эти цвета призваны подарить нам ощущение забытого праздника, и нас успокоят вещи нейтральных оттенков – ведь все самое лучшее в жизни начинается с точки покоя!

Встречайте – это последние модные тенденции осень зима 2021 2022, которые будут определять то, что мы будем носить и как мы будем выглядеть в холодную пору.

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Уличная мода осень-зима 2021 2022

В моде лыжный стиль с нотками гламура

Уличная мода немыслима без спортивной одежды, поэтому спортивные штаны, толстовки и кроссовки всегда актуальны. Другое дело, что в сезоне осень-зима 2021 2022 все это будет с уклоном на горнолыжный стиль с нотками гламура. Поэтому готовьтесь носить стеганые лыжные штаны, гигантские зимние спортивные куртки, пушистые ботинки и сумки с мехом.

Посмотрите показ коллекции одежды Miu Miu осень-зима 2021 2022, и все поймете без лишних слов:

Очень широкие джинсы осень-зима 2021 2022

Забудьте на осень зиму об узких джинсах - они точно не в моде. Тенденция такова: чем шире джинсы, чем безразмернее вы в них кажетесь, тем лучше. Это могут быть как модели, которые закрывают обувь, так и укороченные варианты.

Особого внимания заслуживают джинсы женские в стиле 70-х с элементами пэчворка. Носите такие джинсы с широкими пиджаками оверсайз и куртками, в которых можно утонуть – и будете на высоте.

Такие безумно широкие женские джинсы представлены в коллекции одежды CELINE осень-зима 2021 2022:

Вязаные вещи – огромная модная тенденция

Вы помните огромный тренд на трикотаж с прошлогодней зимы? Так вот, в сезоне осень зима 2021 2022 дизайнеры пошли дальше, и мы опять увидим множество вещей, которые сразу возвращают в детство и дарят приятное ощущение тепла и уюта. Носите модные свитера где угодно, в любой комбинации – и с юбками, и с джинсами.

Читайте такжеВ моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стильТрикотажные платья также ждут нас в новом сезоне, при этом осень-зима 2021 2022 немыслимы без длинных и облегающих шерстяных платьев. Вы будете приятно удивлены – ведь этой осенью и зимой свитера и платья часто украшены причудливыми узорами. Вот почему смело можно сказать, что они намного выразительнее, чем те, которые мы носили прошлой зимой!

Красивые вязаные платья найдете в коллекции одежды Chloe осень-зима 2021-2022:

Тренды осень зима 2021-2022 – что еще будет в моде:

В моду возвращается леопардовый принт.

Исскуственнй мех – хит сезона.

В моду входять пончо.

Ранее сообщалось, что предстоящий сезон сложно представить без обворожительной юбки, которая меняет походку – ее в далеких 50-х годах прославил на весь мир легендарный Кристиан Диор. Однако в сезоне осень 2021 зима 2022 юбка карандаш стала намного длиннее. Самые модные варианты - не слишком облегают фигуру, они свободные, и благодаря этому – кокетливые, добавляют женщине особого шарма и… свободы.