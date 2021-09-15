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В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 сентября 2021, 03:51

Веселые и неординарные, модные ковбойские сапоги способны полностью изменить любой образ, даже самый сдержанный.

  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022
    Модные ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 Instagram

Мы можем только догадываться о том, какой будет осень и зима в плане погоды, но сапоги носить мы точно будем! И сейчас самое время подобрать себе эффектную модель, которая станет украшением и изюминкой нашего образа. В частности, одной из самих выгодных покупок сезона могут стать женские ковбойские сапоги родом из 1920-х, когда была золотая пора музыкального жанра кантри. Наконец-то они смогли взобраться на вершину Моды и закрепиться там.

Хотя путь этот был длинным и тернистым: уже несколько лет диковинные и немного странные ковбойские сапоги женские то возвращались в моду, то бесследно куда-то исчезали.

Оказалось, это была только подготовка почвы к громкому возвращению! Мода осень-зима 2021 2022 впустила ковбойские сапоги через парадную дверь, поэтому готовьтесь к тому, что они будут повсюду!

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При этом учтите, сапоги в стиле вестерн постоянно меняются – расцветают, словно яркие цветы, и чаруют всех вокруг своими невероятными красками и фантастическими узорами.

Конечно же, эта модная женская обувь осень-зима 2021 2022 всегда актуальна – потому что она уже давно перешла в ранг классики, которая актуальна круглый год. Но нужно немного смелости, чтобы носить сапоги в стиле вестерн даже тогда, когда их популярность тает, как первый снег.

Ковбойские сапоги осень-зима 2021 2022 одинаково хорошо подходят как для повседневного образа, так и для торжественных случаев. Можете сочетать их и с джинсами, и с брюками, и даже с платьями и юбками – на выходе получается очень креативная эстетика! За универсальность и оригинальный дизайн можно простить этим сапогам многое, и даже полюбить!

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьемМодные ботильоны женские в стиле Дикого Запада характеризуются заостренным носком и скошенной блочной пятой. Все те, кто ценит лаконичность и универсальность, могут взять на вооружение модели классических расцветок – черную или коричневую.

Модные ковбойские сапоги 2021-2022 / Instagram

Но если цель – удивить всех вокруг, и шагать по миру, как королева, лучше всего ориентироваться на потрясающие ковбойские сапоги 2021 с принтами животных, фееричными цветами или металлическими акцентами, которые призваны подарить нам праздник!

В показе невероятно красивой коллекции одежды Isabel Marant осень-зима 2021 2022 найдете шикарные ковбойские сапоги:

Веселые и неординарные, модные ковбойские сапоги способны полностью изменить любой образ, даже самый сдержанный. Только не забывайте получать от этого стиля удовольствие. Более того, не стоит относиться к нему слишком серьезно. В конце концов, это Дикий Запад!

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-хРанее сообщалось, тенденции обуви осень-зима 2021 2022 ломают стереотипы, иначе и не объяснишь, почему в моду входят резиновые сапоги. Их вознесли на пьедестал дизайнеры для того, чтобы погода больше не ставала для нас помехой, и мы могли больше времени проводить на улице.

viber
новости моды женская обувь модные сапоги мода осень-зима 2021-2022
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