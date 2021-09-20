В моду на осень 2021 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х

Несмотря на то, что сейчас в моде тьма вариантов потрясающих джинсов, и легко можно заблудиться при поиске стильных брюк, в осеннем сезоне брючные костюмы женские внезапно стали для многих своего рода маяком в ночном океане.

И это вполне объяснимо: после карантинного года, в котором женские костюмы брючные сиротливо висели в шкафу, и никому не было до них дела, по ним все соскучились.

Именно поэтому их популярность растет с невероятной скоростью. И сердца многих женщин не способны устоять перед ними, они тают, как первый снег на солнце – потому что модные женские костюмы 2021 подкупают своим удобством, универсальностью и элегантностью!

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Так брючные костюмы 2021 стали одной из самых крупных модных тенденций осени. При этом носить их можно не только в офис или на деловую встречу. Более того, сегодня костюмы – это чудесный наряд практически для всех, независимо от стиля.

Главное – найти модель, которая оправдает ваши ожидания: подчеркнет индивидуальность, сделает акцент на фигуре или добавит образу легкости, которая тянется шлейфом за костюмами оверсайз.

То, как выглядит костюм, во многом зависит от аксессуаров и деталей, которыми вы дополняете образ. Сумки, обувь и даже прически - это простые способы превратить костюм из повседневного варианта в роскошный и элегантный.

Модные женские брючные костюмы 2021 2022: на что обратить внимание

Если вы натура тонкая и романтичная, то находкой для вас станут модные брючные костюмы голубого, фиолетового, лимонного, бежевого и даже серебристого оттенков.

Деловые женщины могут смело выбирать костюмы, сотканные из классической цветовой палитры. В частности, особого внимания заслуживают черные, белые, серые, синие и зеленые брючные костюмы.

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А для всех тех, кто хочет стать центром Вселенной, находкой станут женские брючные костюмы 2021 2022 с принтами. Если увидите экстравагантные варианты в клетку или смелые модели в полоску, то берите без раздумий, ведь они в тренде.

Деловые женские костюмы 2021

Лаконичный силуэт, прямой покрой и ровные линии – это основа современного делового костюмы, и благодаря этому образ становится строгим и изысканным. Немного смягчить и освежить его помогут модные топы и красивые блузки – вот тут можете позволить себе любые эксперименты.

Правда, избегайте модели костюмов с расклешенными, укороченными и широкими брюками – они, конечно же, тоже актуальны, но исключительно в пределах уличной моды.

Брючный костюм женский вечерний

Тут главными являются материалы, из которых пошиты костюмы, и они должны быть роскошными! Если хотите брючный костюм, который станет достойной альтернативой вечернему платью, тогда ориентируйтесь на модели, в основе которых - жаккард, бархат, шелк, атлас и, конечно же, блестки, без которых мода осень-зима 2021 2022 немыслима.

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Только не забудьте о деталях: удачный макияж, прическа, сумка и обувь могут дополнить ансамбль, но могут его и испортить.

Элегантные костюмы женские найдете в фантастическом показе коллекции одежды Elie Saab осень-зима 2021 2022:

Брючные костюмы свободного кроя

Если обувь на каблуках – это не про вас, и вы предпочитаете носить кроссовки или крепкие ботинки, тогда ориентируйтесь на брючные костюмы со свободной посадкой. Кроме того, лаконичные приталенные варианты с брюками прямого кроя тоже отлично подходят для повседневного образа.

В моду возвращаются брючные костюмы в стиле 70-х

В сезоне осень-зима 2021 2022 в тренде 70-е, поэтому готовьтесь к тому, что комплекты с расклешенными брюками будут повсюду. Для того чтобы образ выглядел более современно, добавьте крупные сережки, топ и аккуратную обувь на каблуке.

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Ранее сообщалось о том, что в моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х. Это традиционный короткий крой, вырез полукруглый или V-образный и мелкие пуговички. Идеально эти модные короткие кардиганы 2021 сочетаются с плотными юбками и брюками.