В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х

Именно со стрижки начинаются изменения в жизни женщины. Можно долго бродить кругами, убеждать себя в том, что завтра – все будет с чистого листа, но настоящая черта между прошлым и будущим проводится ножницами парикмахера. Потому что прическа во многом определяет то, как мы себя чувствуем и какими мы себя видим. Но если у вас длинные волосы, и вам очень сильно хочется вдохнуть глоток свежего воздуха, то не спешите рубить с плеча!

Можно открыть новую главу в своей жизни, и при этом резко не поменять длину волос. Отлично с этой задачей может справиться многослойная стрижка на длинные волосы полушэг, или semi-shag. Для того чтобы заметно освежить образ, нужно сделать несколько легких штрихов. Но результат вас впечатлит!

Стрижка женская на длинные волосы полушэг – это новая вариация знаменитой шегги из 70-х. Но шегги стрижка на длинные волосы и полушэг – это не одно и то же. Современная прическа немного отличается от своей "прародительницы" - она не такая лохматая, не такая объемная и не такая дерзкая.

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Мягкость – вот главное отличие между этими стрижками! Тем не менее присутствует и объем, и хаотичные пряди – только все менее выражено. Впрочем, название говорит само за себя.

Отметим, эта удивительная стрижка на длинные волосы слоями только взбирается на вершину Моды. Однако без преувеличения можно сказать, что у нее есть все шансы подвинуть на нем модные стрижки на длинные волосы 2021, которые в последнее время стали слишком предсказуемыми: идеальные прямые волосы, ровная линия среза и иногда легкие волны. В Instagram женщины со всего мира уже активно делятся фотографиями этой невероятной стрижки – в нашей фотогалерее найдете яркие образцы.

Женская стрижка на длинные волосы 2021 полушэг – на что обратить внимание

Конечно же, в основе стрижки полушэг – движение и легкость, благодаря чему образ становится энергичным. Чтобы достичь этого движения, нужно для начала подстричь концы волос за спиной в форме V или U. Как только вы сделаете линию среза, волосы спереди станут намного короче, чем сзади.

Читайте такжеМодные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объемНо это еще не все. Нужна многослойность! Только не спешите стричь классические "ступеньки". Не забывайте, что это лайт стрижка шегги 2021 на длинные волосы, которая возносит хаос на голове до небес!

Получить потрясающий результат можно всего лишь благодаря незначительным контрастным перепадам длины.

Женская стрижка полушэг 2021 с челкой

Как и типичная стрижка женская шегги, так и полушэг без челки немыслима. Правда, нужно подобрать удачный вариант, который будет гармонично сочетаться и с силуэтом прически, и с вашим лицом.

Если вы не очень любите челки и чувствуете себя комфортнее без них, то находкой для вас станет модная удлиненная челка. Такую челку можно уложить на бок или позволить полосам растекаться по сторонам – получится стильная челка-шторка.

Модная стрижка на длинные волосы 2021 полушэг / Instagram

Все те, кого челка не пугает, а эксперименты в прическах они воспринимают не как вызов, а как вдохновение, сделайте удлиненную широкую челку до уровня бровей.

Впрочем, в вопросе выбора челки можно пойти дальше, и выбрать тот вариант, который, как вам кажется, наиболее гармонично подходит именно вам.

Читайте такжеМодные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объемДело в том, что модная стрижка 2021 на длинные волосы полушэг – это уже разрушение неких правил, которые зародились 50 лет назад. И еще один выход за рамки эта прическа легко переживет! Более того, вы можете вообще отказаться от челки. Отсюда важный вывод – полушэг подходит всем без исключения.

Укладка стрижки полушэг 2021

Можете вздохнуть спокойно – сверхусилия прилагать не придется. Все, что вы должны сделать – это добавить волосам движения. Возьмите средство для придания объема волосам, нанесите его по всей длине и просто высушите волосы феном. И все! Улыбнитесь и ступайте вперед по жизни с высоко поднятой головой – новая глава в вашей жизни уже началась!

Модная стрижка на длинные волосы 2021 полушэг / Instagram

Ранее сообщалось, что в сезоне осень 2021 популярными стали несколько версий боба в стиле жестких 90-х. Среди них особенно засияла женская короткая стрижка гранж-боб. Это своего рода полная противоположность классическому гладкому бобу.