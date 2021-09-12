В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная стрижка гранж-боб в стиле 90-х

Без стрижки боб жизнь современной женщины немыслима – в том или ином варианте эта удивительная прическа всегда в трендах. Но каждый раз она врывается в моду с новой силой и в неожиданном формате – словно птица Феникс возрождается из пепла, так и боб оживает тогда, когда кажется, что время его безвозвратно уходит.

Но никто никуда не уходит, и даже простой и на первый взгляд скучный классический боб находится на передовой Моды 2021.

В сезоне осень 2021 популярными стали несколько версий боба в стиле жестких 90-х. Среди них особенно засияла женская короткая стрижка бокс-боб в стиле гранж.

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Кстати, подарил миру нарочито неопрятные прически в стиле гранж Курт Кобейн, вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. Сегодня это стиль, в том числе и в одежде, который предпочитают те, для кого комфорт и удобство важнее, чем красота и эстетика.

Так вот, в основе безумно модной прически этой осени – одинаковая длина волос по всему периметру и шероховатая структура, которую создают, в том числе, и при помощи филировки кончиков. Это своего рода полная противоположность классическому гладкому бобу.

Отсюда у этой стрижки 2021 появилось несколько названий: гранж-боб, шероховатый боб или боб в стиле гранж. Иногда эту прическу еще называют гранж каре. Но как бы вы ее не называли, от этого суть не меняется.

Шероховатый боб - потрясающая короткая стрижка, которая благодаря легкой естественной текстуре стала очень удачной!

Боб в стиле гранж осень 2021: на что обратить внимание

Короткая стрижка женская гранж-боб – спасение для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на укладку. А все потому, что в данном случае несовершенство возносится до небес.

Читайте такжеВ моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образаНе важно, насколько ровная линия среза, главное, чтобы пряди и слои торчали - именно это делает стрижку еще более непринужденной.

Кроме того, имеет значения длина волос – в идеале волосы не должны касаться плеч.

Кому подходит стрижка боб в стиле гранж?

Будете приятно удивлены, но эта модная стрижка 2021 с челкой или без нее не слишком привередлива и подходит всем. И совершенно не важно, какие у вас волосы - прямые, волнистые или тонкие – гранж боб гармонично "подстроится" под любую структуру.

Хотя обладательницы тонких и редких волос должны обязательно взять себе эту прическу на заметку, ведь она добавляет шевелюре шикарного естественного объема.

Укладка в стиле гранж для коротких волос

Если вы решите сделать стрижку гранж-боб 2021, то сможете освободить себе по утрам немного времени, ведь особых усилий не понадобится. Гранж прическа - это настоящаяя свобода!

Женская стрижка гранж-боб 2021 / Instagram

Все, что нужно, - это просто нанести гель для укладки или мусс на волосы, немного вспушить волосы пальцами, и все готово. Для укладки шероховатого боба расческа вам не нужна, ведь прическа должна отличаться от аккуратного гладкого боба.

Читайте такжеМодные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объемИ еще. Если вам хватает смелости, и вам есть что высказать этому миру, то эта эффектная и модная стрижка женская станет вашим прекрасным союзником. И не волнуйтесь – она не однодневка ведь 90-е уже несколько сезонов в тренде, и, кажется, их популярность только набирает обороты, а значит, стрижки 2022 будут включать, в том числе, и шероховатый боб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка женская воздушный боб, или airy bob. Главной особенностью воздушного боба является то, что прическа отлично подходит каждой женщине, при этом ни длина волос, ни их структура значения не имеет.