УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная стрижка гранж-боб в стиле 90-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 сентября 2021, 06:02

Гранж-боб – спасение для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на укладку. А все потому, что в данном случае несовершенство возносится до небес.

  • Женская стрижка гранж-боб 2021
    Женская стрижка гранж-боб 2021 Instagram
  • Женская стрижка гранж-боб 2021
    Женская стрижка гранж-боб 2021 Женская стрижка гранж-боб 2021
  • Женская стрижка гранж-боб 2021
    Женская стрижка гранж-боб 2021 Instagram
  • Женская стрижка гранж-боб 2021
    Женская стрижка гранж-боб 2021 Instagram
  • Женская стрижка гранж-боб 2021
    Женская стрижка гранж-боб 2021 Instagram
  • Женская стрижка гранж-боб 2021
    Женская стрижка гранж-боб 2021 Instagram

Без стрижки боб жизнь современной женщины немыслима – в том или ином варианте эта удивительная прическа всегда в трендах. Но каждый раз она врывается в моду с новой силой и в неожиданном формате – словно птица Феникс возрождается из пепла, так и боб оживает тогда, когда кажется, что время его безвозвратно уходит.

Но никто никуда не уходит, и даже простой и на первый взгляд скучный классический боб находится на передовой Моды 2021.

В сезоне осень 2021 популярными стали несколько версий боба в стиле жестких 90-х. Среди них особенно засияла женская короткая стрижка бокс-боб в стиле гранж.

Реклама

Кстати, подарил миру нарочито неопрятные прически в стиле гранж Курт Кобейн, вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. Сегодня это стиль, в том числе и в одежде, который предпочитают те, для кого комфорт и удобство важнее, чем красота и эстетика.

Так вот, в основе безумно модной прически этой осени – одинаковая длина волос по всему периметру и шероховатая структура, которую создают, в том числе, и при помощи филировки кончиков. Это своего рода полная противоположность классическому гладкому бобу.

Отсюда у этой стрижки 2021 появилось несколько названий: гранж-боб, шероховатый боб или боб в стиле гранж. Иногда эту прическу еще называют гранж каре. Но как бы вы ее не называли, от этого суть не меняется.

Шероховатый боб - потрясающая короткая стрижка, которая благодаря легкой естественной текстуре стала очень удачной!

Боб в стиле гранж осень 2021: на что обратить внимание

Короткая стрижка женская гранж-боб – спасение для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на укладку. А все потому, что в данном случае несовершенство возносится до небес.

Читайте такжеВ моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образаНе важно, насколько ровная линия среза, главное, чтобы пряди и слои торчали - именно это делает стрижку еще более непринужденной.

Кроме того, имеет значения длина волос – в идеале волосы не должны касаться плеч.

Кому подходит стрижка боб в стиле гранж?

Будете приятно удивлены, но эта модная стрижка 2021 с челкой или без нее не слишком привередлива и подходит всем. И совершенно не важно, какие у вас волосы - прямые, волнистые или тонкие – гранж боб гармонично "подстроится" под любую структуру.

Хотя обладательницы тонких и редких волос должны обязательно взять себе эту прическу на заметку, ведь она добавляет шевелюре шикарного естественного объема.

Укладка в стиле гранж для коротких волос

Если вы решите сделать стрижку гранж-боб 2021, то сможете освободить себе по утрам немного времени, ведь особых усилий не понадобится. Гранж прическа - это настоящаяя свобода!

Женская стрижка гранж-боб 2021
Женская стрижка гранж-боб 2021 / Instagram

Все, что нужно, - это просто нанести гель для укладки или мусс на волосы, немного вспушить волосы пальцами, и все готово. Для укладки шероховатого боба расческа вам не нужна, ведь прическа должна отличаться от аккуратного гладкого боба.

Читайте такжеМодные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объемИ еще. Если вам хватает смелости, и вам есть что высказать этому миру, то эта эффектная и модная стрижка женская станет вашим прекрасным союзником. И не волнуйтесь – она не однодневка ведь 90-е уже несколько сезонов в тренде, и, кажется, их популярность только набирает обороты, а значит, стрижки 2022 будут включать, в том числе, и шероховатый боб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка женская воздушный боб, или airy bob. Главной особенностью воздушного боба является то, что прическа отлично подходит каждой женщине, при этом ни длина волос, ни их структура значения не имеет.

viber
новости моды стрижка боб прически на короткие волосы женские стрижки на тонкие волосы стрижки 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil в трусиках и маечке побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессииJerry Heil в трусиках и маечке побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии Данилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и ЛуганскаДанилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и Луганска Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвскиНепростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски "Если вы такие крутые – ответьте нам": Кулеба жестко разнес Россию из-за ситуации в Крыму"Если вы такие крутые – ответьте нам": Кулеба жестко разнес Россию из-за ситуации в Крыму Оккупанты в Крыму - это как маньяк с бритвой в вагоне метроОккупанты в Крыму - это как маньяк с бритвой в вагоне метро

Последние новости

06:02

В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная стрижка гранж-боб в стиле 90-х

05:28

Врачи рассказали, почему нельзя спать голым Видео

05:02

Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки

04:20

Все произойдет быстро: в Британии дали неожиданный прогноз вступления Украины в ЕС Видео

03:51

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами Фото

Реклама
03:02

Нужно кушать каждый день: названа самая полезная каша

02:14

"Интегрировать, чтобы ничего не интегрировать": эксперт раскрыл планы Лукашенко по присоединению к РФ

01:37

В США раскрыли сценарий удара по Северному потоку – 2 и назвали условие Видео

00:50

Оригинальная альтернатива привычным макаронам: попробуйте приготовить лапшу с цукини и авокадо

00:19

Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травм Видео

11 сентября, суббота
23:18

Английский язык в Украине должен быть обязательным – секретарь СНБО Видео

22:55

Пришел из-за кражи кошелька: под Одессой мужчина неожиданно умер в отделении полиции

22:39

Зачистка от оккупантов: Данилов раскрыл план освобождения ОРДЛО и Крыма Видео

21:49

"На зоне лучше кормят": украинцы массово жалуются на "золотое" питание в школах (фото) Видео

21:20

Головой – на камни: школьник проломил череп, упав с аварийного моста на Прикарпатье Видео

20:57

Белорус отпустил шутку в адрес Лукашенко и получил полтора года колонии с принудительным лечением Видео

20:39

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли теплые жилеты потрясающей красоты Фото Видео

20:27

Резкое снижение транзита Газпромом: Витренко дал мрачный прогноз для Украины Видео

20:10

Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев – создатель герба Киева

19:32

Российский пропагандист Киселев "впервые в жизни" пропустит эфир: названа причина Видео

Реклама
19:21

Как Газпром нашими же руками аннулирует транзитный договор мнение

18:59

На Донбассе ВСУ несут потери после удара врага: погиб украинский военный, много раненых Видео

18:27

В Житомире "скорая" влетела в легковушку: погиб человек, которого везли в больницу

18:21

"Об украинском параде в Москве мечтать обязан каждый": Скабеева "спалилась" на росТВ Видео

17:48

Откаты не прокатили: в Минцифре заподозрили коррупцию в закупке ноутбуков учителям Видео

17:39

Резко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего лета Видео

17:10

Миссия МВФ вскоре начнет работу в Украине: известна дата Видео

16:53

Украина должна остаться страной-транзитером: Меркель поставила условие для запуска СП-2 Видео

16:28

Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в день Александра Видео

16:26

Надоело ждать дорожников: житель Херсона за свой счет нарисовал "зебру" возле школы Видео

15:51

"Я устал, нас держат на крючке": Кулеба откровенно рассказал, почему Украину не берут в ЕС Видео

15:36

Заманил в авто и вывез за село: под Херсоном мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы

15:31

Умирают в 11 раз чаще: в США выяснили, что грозит не вакцинированным от COVID-19 Видео

15:01

Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео

14:38

20 лет уже мало: от членства в ЕС Украину отделяют "световые годы" – президент Эстонии Видео

14:21

"Спасибо, что не синей изолентой": в Сети высмеяли "креативное решение" Укрзализныци

14:20

Спаивали, кормили просрочкой и заставляли много работать: на Днепропетровщине копы разоблачили "рабовладельцев" Видео

13:22

Украина хочет вынести вопрос Северного потока-2 на нормандский формат - Ермак Видео

12:57

В Донецкой области копы "украли" урну на автомойке и попали на видео Видео

12:52

В оккупированном Крыму смартфоны Xiaomi превращаются в "кирпичи": устройства блокируют

Реклама
12:26

Ермак заявил, что РФ уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины, и привел пример Видео

12:06

В Украине по-летнему тепло и солнечно, воздух прогреется до +27: прогноз погоды на 11 сентября Видео

11:41

На Львовщине отец насмерть сбил на авто свою двухлетнюю дочь Видео

11:18

Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности Видео

11:10

Больше половины украинцев допускают полномасштабную войну с Россией - опрос

11:05

Конкретные шаги после старта Северного потока-2: в ОП призвали США зафиксировать обещания на бумаге Видео

10:38

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех

10:27

Как правильно выбрать подсолнечное масло и отличить фальсификат - советы экспертов Видео

10:06

Мать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное: жуткие детали гибели мальчика в Днепре Видео

09:26

"Из Пентагона торчал хвост самолета": офицер ВМС США поделился воспоминаниями о трагедии 9/11 Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять