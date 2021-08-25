В моду на осень-2021 вернулись трендовые сумки прошлых лет

В моду на осень-2021 вошли новые сумки / ua.depositphotos.com

Приближается осень 2021, а с ней и новые модные тенденции. На смену ярким и фантазийным сумкам весенне-летнего сезона приходят их полные противоположности. По словам экспертов, этой осенью на пике популярности будут натуральные оттенки, но с изюминкой.

Самыми трендовыми сумками станут цвета такие как - песочный, коричневый, глиняный ну и черный.

Тем не менее, некоторые тренды не потеряют своей актуальности – миниатюрные сумки по-прежнему будут в моде.

Сумки на цепочке

Модные сумки от Сhanel на осень 2021 / instagram.com/chanelofficial/

Пополнение сезонного гардероба всего одной новой сумкой обязательно приведет к модели на цепочке. Актуальным в осеннем сезоне будет сумка на цепочке с отделкой из фурнитуры.

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Сумки плетение

Сумка от Bottega Veneta на осень 2021 / instagram.com/newbottega/

Красивые сумки с визуальной имитацией плетения станут настоящим модным трендом осени. Удобная ручка средней длины универсальна и позволяет носить сумку, как на плече, так и в руке. Вместительные аксессуары отлично подходят для повседневности.

Сумки декоративными пряжками

Самая модная сумка на осень 2021 от versace / instagram.com/versace/

Самыми востребованными стали небольшие, но вместительные сумки с интересным декором. Новый тренд осень-зима 2021-2022 - эффектная сумка с декором в виде красивых пряжек.

Как отмечают эксперты, сочетать сумки натуральных природных оттенков следует с более яркой базой. К примеру, удлиненные пиджаки, юбки в бельевом стиле желтого или фиолетового цветов будут отлично смотреться в сочетании с песочным или темно-коричневым цветом сумки.