Эксперт назвала главный модный тренд осени-2021

Модный образ на осень-2021 / ua.depositphotos.com

Модный эксперт и стилист Зоя Панина рассказала, какие трендовые вещи будут этой осенью.

По ее словам, трикотажные кардиганы, костюмы, базовые платья миди – эти вещи будут незаменимыми в осеннем гардеробе 2021.

Как пишет эксперт в Instagram, повышенный интерес дизайнеров к уютным и удобным комплектам одежды из трикотажа появился еще в летний период.

"Осенью трикотажный look будет согревать нашу душу и тело. Он всегда готов прийти на помощь, когда у нас есть ровно 30 секунд, чтобы собраться и выйти из дома. Куда? Да без разницы – на прогулку, на работу, в кино, в магазин, на свидание. Трикотаж, в этом смысле, полный экстраверт! Элегантно впишется в любую ситуацию", – говорит специалист.

Она добавила, что костюмы из тонкого трикотажа будут смотреться максимально женственно и сексуально, а длинные тонкие кардиганы смогут дополнить практически любой образ, сделав его более выразительным.

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Также, по словам эксперта, клетка все еще актуально в 2021 году, и главным принтом осени-2021 станут ромбы и клетка.

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