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В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 июня 2021, 06:02

Модные летние сарафаны 2021 покорят многих расцветками и силуэтами: они женственные, они изящные, и они пошиты из тканей, которые очень приятны на ощупь.

  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram
  • Модные сарафаны лето 2021
    Модные сарафаны лето 2021 Instagram

Красивое лето обязательно должно быть украшено легким, немного сказочным и стильным сарафаном, у которого важная миссия - стать не просто удобным элементом гардероба, но и ярким воспоминанием о теплых днях и неспешных приятных прогулках.

Эти потрясающие летние женские платья без рукавов, кажется, были в моде всегда, и лето 2021 не стало исключением. Но дизайнеры одежды постарались на славу, и модные летние сарафаны 2021 покорят многих расцветками и силуэтами: они женственные, они изящные, и они пошиты из тканей, которые очень приятны на ощупь.

Встречайте, в моде сплошной восторг – именно так можно охарактеризовать милейшие сарафаны летние 2021!

Модные сарафаны лето 2021 – на что обратить внимание

В этом году все еще в тренде сарафаны, в которых можно и на работу, и на пляж, и под венец – это хлопковые сарафаны с "выбитым" рисунком, но не только белого цвета.

Такие сарафаны были безумно популярны в эпоху смелых и непонятных 90-х, которые сейчас для нас во многом – источник вдохновения. Но, наверное, у многих эти необыкновенные легкие платьица ассоциируются с салфетками на столах у наших бабушек.

Модные сарафаны лето 2021
Модные сарафаны лето 2021 / Instagram

Также в моду вошли невероятные сарафаны летние на бретельках. Это могут быть варианты с разрезом спереди, сбоку, с пуговичками или "резинкой" в области талии и груди, которые очень напоминают детские платьица из тех же 90-х.

Модные сарафаны лето 2021
Модные сарафаны лето 2021 / Instagram

Какой бы вариант вы не выбрали, в любом случае, ощутите силу бретелек – они добавляют легкости и, кажется, в них появляются крылья!

Читайте такжеВ моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и максиВ сезоне лето 2021 в моде сарафаны женские с рюшами. Как правило, это длинные и пышные многоуровневые платья, которые к низу расширяются.

Ориентируйтесь на сарафаны пастельных оттенков, а также модели с принтами, в том числе анималистическими. Если хотите сделать акцент на талии и добавить образу женственности, то сарафаны с рюшами станут для вас идеальным вариантом.

Модные сарафаны лето 2021
Модные сарафаны лето 2021 / Instagram

Для тех, кто стремится летом показать всем свои красивые ножки, в моде короткие джинсовые сарафаны.

Модные сарафаны лето 2021
Модные сарафаны лето 2021 / Instagram

Кроме того, особого внимания заслуживают варианты с удивительными цветочными принтами, эффектными орнаментами, модели в полоску и горошек.

Модные сарафаны лето 2021
Модные сарафаны лето 2021 / Instagram

Ранее сообщалось, платья-рубашки будут главным завоевателем женских сердец в сезоне лето 2021. Так бывает, когда в моду врываются вещи потрясающие, неповторимые и волшебные, а платья в виде рубашки – именно такие.

сарафан новости моды мода 2021
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