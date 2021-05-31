В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель

Платья-рубашки будут главным завоевателем женских сердец в сезоне лето 2021. Так бывает, когда в моду врываются вещи потрясающие, неповторимые и волшебные, а платья в виде рубашки – именно такие.

Более чем сто лет назад - в 1900-х - их подарила миру легендарная Коко Шанель, и до сих пор, несмотря на множество изменений, женские платья-рубашки пропитаны элегантностью и изяществом, которые в них вдохнула Королева моды.

Их главным преимуществом является то, что они универсальные, и являются отличной базой для создания любого повседневного образа. Более того, модные дизайнеры постарались на славу, и платья-рубашки 2021 вышли на новый уровень – они реально стали элегантными, роскошными и изящными. А все благодаря тканям и деталям: интересные пуговички, вышивка, узоры превратили их в настоящие шедевры, перед которыми сложно устоять.

Более того, сегодня платья-рубашки – это уже далеко не варианты в мелкую полоску, которыми были завалены полки магазинов несколько сезонов назад. Летом 2021 нас ждут платья-рубашки невиданной красоты – они усыпаны фантастическими цветочными принтами, в которые влюбляешься с первого взгляда.

Кроме того, изменилась и длина – одни воспоминания остались от тех платьев женских, которые по силуэту напоминали мужской элемент гардероба. Модные платья-рубашки 2021 – это, в том числе, и длинные модели, они идут с оригинальными рукавами, оборками, бантами и даже рюшами.

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Модные платья-рубашки 2021 / Instagram

Хотя короткие платья в виде рубашки тоже в тренде – они станут находкой для жаркого дня. Особенного внимания заслуживают варианты с накладными карманами. Ориентируйтесь на светлые оттенки – голубой, розовый, мятный, бежевый, желтый или белый.

Находкой для многих станут платья рубашки миди – это могут быть и слегка приталенные модели, и немного расклешенные. Их оценят по достоинству те, кто ищет стильную, удобную и непревзойденную обновку на лето.

Модные платья-рубашки 2021 / Instagram

В целом эти головокружительные женские платья 2021 можно смело носить и на работу, и на свидание, и на прогулку с друзьями, и на вечеринку и даже на пляж – все зависит от того, какая обувь завершит модный ансамбль.

Модные платья-рубашки 2021 / Instagram

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Платья рубашки отлично сочетаются и с кроссовками, и с туфлями на каблуках, и с босоножками на плоском ходу.