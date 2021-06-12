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В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 июня 2021, 06:30

Но не только 70-е в тренде. Напомнили о себе и далекие 60-е. Пламенный привет из той эпохи - сногсшибательные солнцезащитные очки кошачий глаз.

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х / Instagram

Лето без солнцезащитных очков немыслимо. А лето 2021 сложно представить без солнцезащитных очков в квадратной или прямоугольной оправе, которые с первого взгляда заставляют окунуться в атмосферу 70-х.

Если ищете самые модные солнцезащитные очки 2021 женские, то ориентируйтесь на винтажные модели, они эффектные, завораживают своей формой, добавляют образу изюминку и вызывают очень разные эмоции, но не оставляют никого равнодушными.

О круглых очках можно на время забыть – но не выбрасывайте их, вполне возможно, уже в следующем сезоне они опять будут в тренде.

Правда, главной особенностью модных солнцезащитных очков 2021 года является не только форма оправы, но и цвет. Особого внимания заслуживают солнцезащитные очки женские мятного, нежно-горчичного, оранжевого и розового оттенков.

Но не только 70-е в тренде. Напомнили о себе и далекие 60-е. Пламенный привет из той эпохи - сногсшибательные солнцезащитные очки кошачий глаз.

Вы точно будете в восторге от них, ведь они волшебные, невероятные и необыкновенные. Уже сегодня в продаже варианты с удивительными принтами, а также классика – белые, черные и коричневые солнцезащитные очки.

Модные очки кошачий глаз 2021 / Instagram

Но если вы из тех, кто однажды влюбился в солнцезащитные очки-авиаторы, и больше не признаете никаких других моделей, то не стесняйтесь их носить и дальше.

Модные солнцезащитные очки-авиаторы 2021 / Instagram

Хотя Мода 2021 немного поколдовала над ними, и современные очки авиаторы стали цветными, а мостики - более высокими и интересной формы.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаКакую бы модель очков солнцезащитных 2021 вы не выбрали, они гарантированно поднимут ваш стиль на новый уровень: в них вы будете выглядеть непринужденно и модно, а внутри появится такое важное чувство уверенности в себе!

Модные прямоугольные очки 2021 / Instagram

Ранее сообщалось, в моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом. В сезоне лето 2021 в моде много разных женских шляп, которые отличаются между собой стилем, цветом, тканью или другим материалом.

новости моды солнцезащитные очки мода 2021
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