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В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 июня 2021, 13:16

В шляпе главное – не красота. Важно, чтобы она была изготовлена из плотного, но воздухопроницаемого материала. Но не только!

  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram
  • Модные шляпы 2021
    Модные шляпы 2021 Instagram

Шляпы – потрясающий и фантастический аксессуар, и те, кто понял их силу и ощутил, каким магнетизмом они обладают, уже никогда не откажется от них. Нужно только немножко мужества, чтобы просто так, без особого повода, не на пляж, или из-за палящего солнца, дополнить свой образ красивой шляпой.

Почему-то многим женщинам до сих пор кажется, что шляпа – слишком элегантна, что в ней они слишком привлекают внимание, и что этот стиль – не для повседневной жизни.

Стереотипов вокруг шляп действительно очень много. Но сегодня, когда многие модные правила разрушены, и женщины смело заявляют о том, что на первом месте для них удобство, а уже потом красота, можно себе позволить не думать о том, какое впечатление сложится у окружающих, а просто носить с удовольствием шляпу.

Согласитесь, при виде женщин в стильных шляпах неописуемой красоты, в глубине души появляется непреодолимое желание выглядеть так же, - в этом сила и волшебство шляпы!

В сезоне лето 2021 в моде много разных женских шляп, которые отличаются между собой стилем, цветом, тканью или другим материалом. Только не берите первую понравившуюся шляпу – в этом деле спешить нельзя. Уделите немного времени, и попытайтесь найти тот вариант, который наиболее гармонично подойдет именно вам.

Модные женские шляпы 2021 – на что обратить внимание

Запомните, в шляпе главное – не красота. Важно, чтобы шляпка была изготовлена из плотного, но воздухопроницаемого материала. Этот аксессуар не должен пропускать вредные солнечные лучи, и в то же время должна быть отличная вентиляция, чтобы волосы и кожа головы не потели.

Модные шляпы 2021
Модные шляпы 2021 / Instagram

Кроме того, особо внимания заслуживает размер шляпы – она не должна быть ни большой, ни маленькой, а строго соответствовать размеру вашей головы. Дело в том, что большой головной убор будет постоянно раздражать тем, что спадает, а маленький может стать причиной головной боли.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободыОттенок шляп можно выбрать на основе купальника и других аксессуаров, которые вы носите летом. Но лучше держаться подальше от шляп черного, коричневого и других темных цветов, поскольку они быстро нагреваются под прямыми солнечными лучами.

Модные шляпы 2021
Модные шляпы 2021 / Instagram

Правда, если вы планируете носить шляпу и в те дни, когда солнце будет прятаться за облаками, то темные шляпы будут очень уместны. Поэтому можете сразу выбрать себе несколько вариантов для разных ситуаций.

В сезоне лето 2021 шляпы женские лучше всего выбирать по типу внешности – зима, весна, лето или осень.

Если вы "зима", тогда идеально вам подойдут женские шляпы летние темно-синего, изумрудно-зеленого, розового или светло-красного цвета.

Женщинам с внешностью "лето" лучше всего подойдут шляпы голубые, лавандовые, розовые и коричневые.

Модные шляпы 2021
Модные шляпы 2021 / Instagram

Для женщин типа "осень" идеально подойдут летние шляпы приглушенных цветов и земляных тонов - кроме красного, оранжевого, сливового и зеленого.

А женщинам с типом внешности "весна" лучше всего ориентироваться на зеленые, коричневые, золотистые, персиковые шляпы, а также варианты цвета морской волны.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаИдеальным вариантом для солнечного дня станет шляпа с достаточно широким полем - она защитит не только лицо от лучей, но плечи и грудь.

Модные шляпы 2021
Модные шляпы 2021 / Instagram

А вот модели с маленькими акуратными полями хорошо сочетаются с деловым стилем. Их можно смело носить с узкими брюками, жакетами, блузами и джинсами.

шляпа новости моды мода 2021
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