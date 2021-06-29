Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021

Минувший год был сложным для всех – пандемия так или иначе повлияла на жизнь каждого, в том числе и на то, как мы выглядели, и какие стрижки делали.

На фоне бесконечных карантинных ограничений и закрытых салонов красоты многие женщины стали сами себе парикмахерами и едва ли не впервые получили официальный повод сделать на голове то, на что раньше не решались.

Одни наконец подстригли челку, другие самостоятельно покрасили волосы, а третьи подстригли волосы – просто, легко и стильно!

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Таким образом каждая женщина получила возможность проявить себя, создать изюминку в своем образе и раскрыть новые грани своей личности: когда переступаешь свой страх и стрижешь собственные волосы, без преувеличения, обретаешь внутреннюю свободу! Вместе с этим появляется ощущение, что с новой прической начался очередной этап в жизни – и, несомненно, лучший!

Сегодня салоны красоты открыты. Но минувший год не прошел бесследно. Те, кто нашел свою идеальную стрижку, смогли ее руками мастера доработать и усовершенствовать. Кто-то наконец решился на кардинальную смену имиджа и сделал стрижку, на которую раньше не хватало мужества.

Наверное, не последнюю роль в этом сыграло понимание, что прическа – это всего лишь маленькая трансформация нас самих, но волосы отрастают, и не стоит так сильно переживать, даже если эксперимент будет не слишком удачным!

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Тем не менее лето 2021 подготовило несколько сюрпризов – в моду вернулись многослойные стрижки в стиле 90-х, а также кудрявые волосы.

Самые модные женские стрижки 2021 лето – на что обратить внимание

Женская стрижка кудрявая шегги

Одной из главных женских стрижек лета 2021 года является кудрявая шэг. Суть этой потрясающей стрижки в стиле 70-х в том, что пряди стригут хаотично, они могут быть разной длины, что добавляет образу небрежности и легкости. А кудри добавляют этой стрижке элегантности. Если ищете что-то интересное, то кудрявая шегги станет для вас находкой!

Женская стрижка кудрявая шегги / Instagram

Стрижка женская маллет

В последнее время мы повсюду видим стрижку маллет в стиле 80-х. Однако современная версия этой необыкновенной стрижки более сдержанная и строгая. Появилась длина сзади, волосы эффектно спадают вниз, при этом нет никаких волн или начесов. А спереди волосы красиво и мягко обрамляют лицо.

Стрижка женская маллет / Instagram

Стрижка блант боб

В сезоне лето 2021 беспорядочная текстура исчезла, и в моду вошли идеальные гладкие волосы. При этом линия среза стала чрезвычайно толстой и грубой – никакой филировки. Длина волос может быть любой, какая вам больше идет, а вот линия среза обязательно должна быть ровной, словно под линейку.

Стрижка блант боб / Instagram

Стрижка короткий боб

В тренде очень короткие бобы. При этом доминируют прямые волосы и грубая линия среза. Пробор – боковой. Такая стрижка выглядит лаконично и очень стильно. Главной особенностью стрижки является длина – до подбородка, а волосы по всему периметру должны быть одинаковыми. При этом совершенно не важно, прямые у вас волосы, вьющиеся.

Стрижка короткий боб / Instagram

Стрижка Рэйчел в стиле 90-х

Стиль 90-х глубоко вошел в нашу жизнь, в том числе и в стрижки. Сегодня модно, чтобы волосы красиво обрамляли лицо. Многослойность официально вернулась в моду, а вместе с ней – и прическа героини Дженнифер Энистон Рейчел из сериала Друзья!

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Стрижка Рэйчел в стиле 90-х / Instagram

Стрижка асимметричный боб

Эта стрижка сейчас очень популярная. Она подходит для всех типов лица, поэтому выбрать ее может каждая женщина. Стрижка женская асимметричный боб 2021 - это укороченные волосы сзади и удлиненные в области лица, при этом должен быть контраст между длиной с одной стороны и другой.

Стрижка асимметричный боб / Instagram

Стрижка пикси 2021

Безусловный хит лета 2021 – это стрижка пикси. При этом в тренде менее пикантные варианты стрижки – лучше всего делать акцент на плавные линии перехода, мягкость и слегка удлиненные пряди.

Стрижка пикси / Instagram

Челка слегка прикрывает брови, благодаря чему получается акцент на глаза.