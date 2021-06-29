Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021

Вр многом модные стрижки 2021 – это своего рода олицетворение 2020 года, его надежд и желаний! Но новинки тоже есть!
Минувший год был сложным для всех – пандемия так или иначе повлияла на жизнь каждого, в том числе и на то, как мы выглядели, и какие стрижки делали.
На фоне бесконечных карантинных ограничений и закрытых салонов красоты многие женщины стали сами себе парикмахерами и едва ли не впервые получили официальный повод сделать на голове то, на что раньше не решались.
Одни наконец подстригли челку, другие самостоятельно покрасили волосы, а третьи подстригли волосы – просто, легко и стильно!
Таким образом каждая женщина получила возможность проявить себя, создать изюминку в своем образе и раскрыть новые грани своей личности: когда переступаешь свой страх и стрижешь собственные волосы, без преувеличения, обретаешь внутреннюю свободу! Вместе с этим появляется ощущение, что с новой прической начался очередной этап в жизни – и, несомненно, лучший!
Сегодня салоны красоты открыты. Но минувший год не прошел бесследно. Те, кто нашел свою идеальную стрижку, смогли ее руками мастера доработать и усовершенствовать. Кто-то наконец решился на кардинальную смену имиджа и сделал стрижку, на которую раньше не хватало мужества.
Наверное, не последнюю роль в этом сыграло понимание, что прическа – это всего лишь маленькая трансформация нас самих, но волосы отрастают, и не стоит так сильно переживать, даже если эксперимент будет не слишком удачным!
Читайте такжеСамые модные короткие стрижки 2021 для женщин после 40 лет с эффектом омоложенияИменно поєтому во многом модные стрижки 2021 – это своего рода олицетворение 2020 года, его надежд и желаний! Этим летом в трендах стрижки женские маллет и всевозможные вариации боба – все это отголоски прошлого года.
Тем не менее лето 2021 подготовило несколько сюрпризов – в моду вернулись многослойные стрижки в стиле 90-х, а также кудрявые волосы.
Самые модные женские стрижки 2021 лето – на что обратить внимание
Женская стрижка кудрявая шегги
Одной из главных женских стрижек лета 2021 года является кудрявая шэг. Суть этой потрясающей стрижки в стиле 70-х в том, что пряди стригут хаотично, они могут быть разной длины, что добавляет образу небрежности и легкости. А кудри добавляют этой стрижке элегантности. Если ищете что-то интересное, то кудрявая шегги станет для вас находкой!
Стрижка женская маллет
В последнее время мы повсюду видим стрижку маллет в стиле 80-х. Однако современная версия этой необыкновенной стрижки более сдержанная и строгая. Появилась длина сзади, волосы эффектно спадают вниз, при этом нет никаких волн или начесов. А спереди волосы красиво и мягко обрамляют лицо.
Стрижка блант боб
В сезоне лето 2021 беспорядочная текстура исчезла, и в моду вошли идеальные гладкие волосы. При этом линия среза стала чрезвычайно толстой и грубой – никакой филировки. Длина волос может быть любой, какая вам больше идет, а вот линия среза обязательно должна быть ровной, словно под линейку.
Стрижка короткий боб
В тренде очень короткие бобы. При этом доминируют прямые волосы и грубая линия среза. Пробор – боковой. Такая стрижка выглядит лаконично и очень стильно. Главной особенностью стрижки является длина – до подбородка, а волосы по всему периметру должны быть одинаковыми. При этом совершенно не важно, прямые у вас волосы, вьющиеся.
Стрижка Рэйчел в стиле 90-х
Стиль 90-х глубоко вошел в нашу жизнь, в том числе и в стрижки. Сегодня модно, чтобы волосы красиво обрамляли лицо. Многослойность официально вернулась в моду, а вместе с ней – и прическа героини Дженнифер Энистон Рейчел из сериала Друзья!
Читайте такжеВ моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли АйлишТакие стрижки - это самый простой способ попробовать что-то новое, не изменяя при этом кардинально длину волос. Лучше всего такие стрижки смотрятся на прямых волосах.
Стрижка асимметричный боб
Эта стрижка сейчас очень популярная. Она подходит для всех типов лица, поэтому выбрать ее может каждая женщина. Стрижка женская асимметричный боб 2021 - это укороченные волосы сзади и удлиненные в области лица, при этом должен быть контраст между длиной с одной стороны и другой.
Стрижка пикси 2021
Безусловный хит лета 2021 – это стрижка пикси. При этом в тренде менее пикантные варианты стрижки – лучше всего делать акцент на плавные линии перехода, мягкость и слегка удлиненные пряди.
Челка слегка прикрывает брови, благодаря чему получается акцент на глаза.