В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения

Время безжалостно, и в определенный момент нужно вступать с ним в неравный бой, ведь на кону – возможность выглядеть моложе своих лет. И стрижка женская в этой войне – сильное оружие. В то же время волосы – слабое место женщины, ведь они седеют, становятся безжизненными, тусклыми и ломкими.

Это значит только то, что после 50 лет крайне важно – как никогда! – уделять время прическе: вы можете быть прилично одеты, но если на голове у вас старомодная стрижка или прическа, которая добавляет лишних лет, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Наоборот, удачная женская стрижка после 50 способна на чудеса и отлично молодит – без преувеличения, все признаки старения уходят на задний план. Одной из таких стрижек является удлиненная пикси. Также в числе удачных стрижек находится шэг – невероятная прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом.

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Удлиненная стрижка пикси - это короткая стрижка 2021, особенностью которой является то, что волосы намного длиннее, чем в традиционной стрижке пикси. Удлиненная пикси обычно короче сзади и по бокам, а сверху длиннее. При этом челка – обязательно длинная.

Это лучшая стрижка для женщин после 50 лет, которые хотят получить не требующую особого ухода короткую прическу, при этом не слишком короткую.

Женская стрижка на короткие волосы удлиненный пикси станет находкой для тех, кто хочет создать иллюзию объема. Поэтому если у вас тонкие волосы, этот вариант – лучшее, что можно найти.

Кроме того, удлиненная пикси в сочетании с длинной челкой добавляет образу женственности, обаяния и особого шарма.

При этом при выборе стрижки важны детали – в них та невидимая сила, которая омолаживает образ.

Учтите, что короткая стрижка женская 2021 удлиненный пикси – хоть и не требует особых усилий для укладки, но время от времени вам придется посещать своего парикмахера – чтобы сохранить форму прически.

Короткая стрижка для женщин после 50 удлиненная пикси 2021 / Instagram

Для укладки этой стрижки вам понадобится воск или спрей для создания текстуры – именно легкая беспорядочность делает эту стрижку такой привлекательной и волшебной.

Короткая стрижка для женщин после 50 удлиненная пикси 2021 / Instagram

Удлиненное пикси в списке "модные стрижки для женщин после 50 лет с круглым лицом" в числе самых главных. При этом важно, чтобы челка была максимально длинной - ее нужно укладывать под углом, а волосы должны быть прямыми – благодаря этому лицо будет казаться более узким.

Читайте такжеВ моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин КеннедиСтрижка пикси для женщин после 50 лет в ее удлиненном варианте также подходит обладательницам квадратного лица – наиболее гармонично в этом случае подходит удлиненный косматый пикси, который поможет сбалансировать сильную линию подбородка.

Для тех, у кого от природы длинное лицо, находкой станет удлиненный пикси с боковым пробором с волнистой текстурой, чтобы немного укоротить лицо.

Короткая стрижка для женщин после 50 удлиненная пикси 2021 / Instagram

Больше всего повезло обладательницам лица овальной и сердцевидной формы – им подходят все варианты стрижки пикси с удлинением.

Подробнее о том, как определить свой тип волос, можете узнать в нашем сюжете:

Читайте такжеВ моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый деньЕсли вы чувствуете, что застряли, и ваш образ больше не вдохновляет вас и не дарит ощущение свежести и легкости, то эта короткая стрижка женская 2021, которую впервые в 1953 прославила на весь мир икона кино и стиля Одри Хепберн благодаря фильму "Римские каникулы", - именно то, что вам нужно, чтобы обновить свой потрясающий образ. Конечно, если вам хватаем смелости, то можете сделать и классический короткий вариант – прическа пикси в целом обладает невероятным омолаживающим эффектом.