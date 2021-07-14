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В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 июля 2021, 03:50

В отличие от классических симметричных причесок с жесткими, мужскими линиями, которые подчеркивают недостатки, шэг действительно делает лицо молодым.

  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram
  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram
  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram
  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram
  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram
  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram
  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram
  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram
  • Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
    Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет Instagram

Стрижка женская – самый простой способ омолодить лицо. И одновременно она – камень, который тянет вниз и способен вмиг сделать лицо тяжелым, а образ – как бы это громко не звучало – старым и даже старомодным. Поэтому возьмите себе за правило – сверять часы, то есть следить за модными тенденциями в стрижках.

Дело в том, что современные стрижки женские постоянно меняются и обрастают новыми эффектными деталями. Кроме того, неустанно меняются и варианты укладки причесок.

Поэтому, если не хотите оказаться в ловушке, которую вам нежданно-негаданно может организовать ваша стрижка, держите руку на пульсе и позволяйте себе меняться. Ведь ничто так не старит женщину, чем прическа, которую она не меняла последние 10 лет.

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А изменения в стрижках таки произошли. В сезоне лето 2021 в тренде слои. Сегодня существует множество модных вариантов обновить прическу. Но один - особенно омолаживает – это так называемая женская короткая стрижка ботокс, или короткий шэг! Лучшей стрижки для женщин после 50 лет сегодня вы вряд ли найдете!

Эта роскошная женская стрижка 2021 тянется корнями к 70-м – именно в то немного сумасшедшее время стрижка шэг громко заявила о себе всему миру. За 50-летнюю историю у этой стрижки было немало взлетов и падений, и она пережила немало трансформаций. Но одно не изменилось – по-прежнему стрижку шэг характеризуют хаотичные пряди, которые стригут по всей голове.

Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет / Instagram

И вот сегодня в моду вошла очень эффектная, легкая и, что самое важное, омолаживающая короткая стрижка женская шэг!

Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет / Instagram

Эта модная стрижка женская 2021 для женщин от 50 лет является чем угодно, но не четко определенной или идеальной. Она живая, подвижная и ни на каплю не гладкая! Также короткая стрижка шэг красиво смягчает черты лица, которые с возрастом становятся грубыми и резкими.

Главным преимуществом короткой стрижки шэг 2021 является то, что ее можно приспособить к любому лицу. В отличие от классических симметричных причесок с жесткими, мужскими линиями, которые подчеркивают недостатки, шэг действительно делает лицо молодым и "сочным", словно вам сделали укол ботокса.

Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет
Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет / Instagram

Что касается цвета волос, то можно идти в разных направлениях. Если у вас появилась седина, то можете выбрать однотонный, яркий цвет, например, красивый каштановый. Также можете осветлить волосы – как известно, они также обладают успокаивающим эффектом и делают образ мягким, свежим и молодым.

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Подробнее о том, как определить свой тип волос, можете узнать в нашем сюжете:

Напомним, на передовую моды 2021 вышли 60-е вместе со знаменитой прической флип. Вы обязательно будете потрясены этой прической – она очень сильно отличается от всех этих чрезмерно взъерошенных пляжных волн и лохматых прядей.

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