В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом

Стрижка женская – самый простой способ омолодить лицо. И одновременно она – камень, который тянет вниз и способен вмиг сделать лицо тяжелым, а образ – как бы это громко не звучало – старым и даже старомодным. Поэтому возьмите себе за правило – сверять часы, то есть следить за модными тенденциями в стрижках.

Дело в том, что современные стрижки женские постоянно меняются и обрастают новыми эффектными деталями. Кроме того, неустанно меняются и варианты укладки причесок.

Поэтому, если не хотите оказаться в ловушке, которую вам нежданно-негаданно может организовать ваша стрижка, держите руку на пульсе и позволяйте себе меняться. Ведь ничто так не старит женщину, чем прическа, которую она не меняла последние 10 лет.

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А изменения в стрижках таки произошли. В сезоне лето 2021 в тренде слои. Сегодня существует множество модных вариантов обновить прическу. Но один - особенно омолаживает – это так называемая женская короткая стрижка ботокс, или короткий шэг! Лучшей стрижки для женщин после 50 лет сегодня вы вряд ли найдете!

Эта роскошная женская стрижка 2021 тянется корнями к 70-м – именно в то немного сумасшедшее время стрижка шэг громко заявила о себе всему миру. За 50-летнюю историю у этой стрижки было немало взлетов и падений, и она пережила немало трансформаций. Но одно не изменилось – по-прежнему стрижку шэг характеризуют хаотичные пряди, которые стригут по всей голове.

Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет / Instagram

И вот сегодня в моду вошла очень эффектная, легкая и, что самое важное, омолаживающая короткая стрижка женская шэг!

Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет / Instagram

Эта модная стрижка женская 2021 для женщин от 50 лет является чем угодно, но не четко определенной или идеальной. Она живая, подвижная и ни на каплю не гладкая! Также короткая стрижка шэг красиво смягчает черты лица, которые с возрастом становятся грубыми и резкими.

Главным преимуществом короткой стрижки шэг 2021 является то, что ее можно приспособить к любому лицу. В отличие от классических симметричных причесок с жесткими, мужскими линиями, которые подчеркивают недостатки, шэг действительно делает лицо молодым и "сочным", словно вам сделали укол ботокса.

Короткая стрижка шэг 2021 для женщин после 50 лет / Instagram

Что касается цвета волос, то можно идти в разных направлениях. Если у вас появилась седина, то можете выбрать однотонный, яркий цвет, например, красивый каштановый. Также можете осветлить волосы – как известно, они также обладают успокаивающим эффектом и делают образ мягким, свежим и молодым.

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Подробнее о том, как определить свой тип волос, можете узнать в нашем сюжете:

Напомним, на передовую моды 2021 вышли 60-е вместе со знаменитой прической флип. Вы обязательно будете потрясены этой прической – она очень сильно отличается от всех этих чрезмерно взъерошенных пляжных волн и лохматых прядей.