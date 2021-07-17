В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день

Стрижка средней длины, как правило, выбор тех женщин, которые хотят получить результат, который ни за что не разочарует: им нужна гарантия, что прическа будет стильной, а они не будут несколько дней напролет смотреть на себя в зеркало, чтобы привыкнуть к новому силуэту.

Одной из таких удачных стрижек, которые уже успели оценить женщины во всех уголках планеты, является длинный боб, или лоб. Этой прическе можно смело посвящать оды – она невероятная и, без капли преувеличения, феерическая, ведь как никакая другая дарит женщинам широкое поле для фантазии – из нее, как из теста, можно слепить все что угодно: и элегантную вечернюю прическу, и повседневную, и деловую.

Примечательно, что женская стрижка на средние волосы лоб 2021 пока не собирается покидать передовую моды, и все указывает на то, что и в 2022 году мы будем встречать ее повсюду.

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Модная стрижка длинный боб 2021 многолика – сегодня вы можете остановить свой выбор не только на классическом варианте, суть которого проста: прямые и ровные волосы сзади и спереди, ровная линия среза, длина – чуть ниже плечей или на их уровне.

Главным преимуществом стрижки длинный боб каре является ее универсальность – она подходит всем, она визуально делает лицо стройным и омолаживает образ.

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

Но вы можете пойти и другим путем. В моде еще один вариант лонг боба – в его основе А-силуэт. Эта стрижка женская на средние волосы очень эффектна, а все благодаря контрасту – сзади волосы короче, чем спереди. Опять же, в зависимости от того, какую укладку вы сделаете – прическа заиграет новыми красками: вы можете добавить объем с помощью волн, а также стать беззаботной и смелой – для этого нужно всего лишь сделать волосы растрепанными.

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

А если вы из тех, кому по душе прически на средние волосы с изюминкой, то специально для вас в тренде асимметричный длинный боб. В основе – контраст в длине между правой и левой стороной. Эта удивительная асимметричная стрижка на средние волосы идеально подходит для повседневного образа и очень практична с точки зрения укладки: вы можете взять немного геля, слегка встряхнуть волосы, и вы будете выглядеть элегантно и стильно за считанные минуты.

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

Но и это еще не все. Еще один вариант стрижки средней длины является многослойный лоб. Название говорит само за себя – в основе слои, которые добавляют образу легкости и объема. Этот вариант сейчас очень популярный – нельзя не полюбить прическу, которая позволяет всегда выглядеть на миллион долларов!

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин КеннедиЧелка - одно из наших мощнейших орудий соблазнения, поскольку он позволяет добавить чувственности нашим глазам и сделать на них акцент. Кроме того, челка позволяет скрывать широкий лоб, первые морщины и другие недостатки лица. Вот почему длинный боб с челкой – тоже заслуживает внимания в 2021 году. Идеальный вариант челки – удлиненный на бок, поскольку такая челка прекрасно сочетается как с распущенными, так и собранными волосами.

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

Женская стрижка на средние волосы длинный боб – особенности:

Если у вас круглое или полное лицо, то выбирайте стрижку лоб с боковым пробором.

Если у вас резкие черты лица, воспользуйтесь стрижкой лоб с мягкими волнами – такой вариант стрижки называют wob.

Если у вас узкое лицо, выбирайте кудрявый лоб с челкой.

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Ранее сообщалось, в сезоне лето 2021 в тренде слои. Сегодня существует множество модных вариантов обновить прическу. Но один - особенно омолаживает – это так называемая женская короткая стрижка ботокс, или короткий шэг! Лучшей стрижки для женщин после 50 лет сегодня вы вряд ли найдете!