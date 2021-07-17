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В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 июля 2021, 03:50

Женская стрижка на средние волосы лоб 2021 пока не собирается покидать передовую моды, и все указывает на то, что и в 2022 году мы будем встречать ее повсюду.

  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram
  • Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
    Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 Instagram

Стрижка средней длины, как правило, выбор тех женщин, которые хотят получить результат, который ни за что не разочарует: им нужна гарантия, что прическа будет стильной, а они не будут несколько дней напролет смотреть на себя в зеркало, чтобы привыкнуть к новому силуэту.

Одной из таких удачных стрижек, которые уже успели оценить женщины во всех уголках планеты, является длинный боб, или лоб. Этой прическе можно смело посвящать оды – она невероятная и, без капли преувеличения, феерическая, ведь как никакая другая дарит женщинам широкое поле для фантазии – из нее, как из теста, можно слепить все что угодно: и элегантную вечернюю прическу, и повседневную, и деловую.

Примечательно, что женская стрижка на средние волосы лоб 2021 пока не собирается покидать передовую моды, и все указывает на то, что и в 2022 году мы будем встречать ее повсюду.

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Модная стрижка длинный боб 2021 многолика – сегодня вы можете остановить свой выбор не только на классическом варианте, суть которого проста: прямые и ровные волосы сзади и спереди, ровная линия среза, длина – чуть ниже плечей или на их уровне.

Главным преимуществом стрижки длинный боб каре является ее универсальность – она подходит всем, она визуально делает лицо стройным и омолаживает образ.

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

Но вы можете пойти и другим путем. В моде еще один вариант лонг боба – в его основе А-силуэт. Эта стрижка женская на средние волосы очень эффектна, а все благодаря контрасту – сзади волосы короче, чем спереди. Опять же, в зависимости от того, какую укладку вы сделаете – прическа заиграет новыми красками: вы можете добавить объем с помощью волн, а также стать беззаботной и смелой – для этого нужно всего лишь сделать волосы растрепанными.

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

А если вы из тех, кому по душе прически на средние волосы с изюминкой, то специально для вас в тренде асимметричный длинный боб. В основе – контраст в длине между правой и левой стороной. Эта удивительная асимметричная стрижка на средние волосы идеально подходит для повседневного образа и очень практична с точки зрения укладки: вы можете взять немного геля, слегка встряхнуть волосы, и вы будете выглядеть элегантно и стильно за считанные минуты.

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

Но и это еще не все. Еще один вариант стрижки средней длины является многослойный лоб. Название говорит само за себя – в основе слои, которые добавляют образу легкости и объема. Этот вариант сейчас очень популярный – нельзя не полюбить прическу, которая позволяет всегда выглядеть на миллион долларов!

Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

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Стрижка на средние волосы длинный боб 2021
Стрижка на средние волосы длинный боб 2021 / Instagram

Женская стрижка на средние волосы длинный боб – особенности:

  • Если у вас круглое или полное лицо, то выбирайте стрижку лоб с боковым пробором.
  • Если у вас резкие черты лица, воспользуйтесь стрижкой лоб с мягкими волнами – такой вариант стрижки называют wob.
  • Если у вас узкое лицо, выбирайте кудрявый лоб с челкой.

Подробнее о том, как определить свой тип волос, можете узнать в нашем сюжете:

Ранее сообщалось, в сезоне лето 2021 в тренде слои. Сегодня существует множество модных вариантов обновить прическу. Но один - особенно омолаживает – это так называемая женская короткая стрижка ботокс, или короткий шэг! Лучшей стрижки для женщин после 50 лет сегодня вы вряд ли найдете!

новости моды удлиненный боб стрижка лоб стрижки 2021
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