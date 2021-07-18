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В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 июля 2021, 03:50

Многие женщины обожают слипоны за то, что они идут без шнурков – по сути, это те же кроссовки, только более удобные, и они красиво прилегают к ноге.

В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans / Instagram

Уже в далеком прошлом те времена, когда в угоду общественным правилам женщины во всем мире носили неудобную обувь. На первый план вышла практичность, и дизайнеры вынуждены с этой потребностью женщин считаться. Учитывая то, что современные технологии и материалы позволяют выполнить этот запрос, то удобство и красота все чаще идут рядом! Одним из модных вариантов женской обуви на лето 2021, в котором можно идти пешком хоть на край света, гулять до утра и не испытывать при этом дискомфорта, являются слипоны.

Слипоны женские 2021 - это полуспортивная обувь, характерной особенностью которой является изящный дизайн и симпатичный декор, благодаря чему их можно сочетать с джинсами, шортами, спортивными костюмами, платьями любого фасона и юбками.

Многие женщины обожают слипоны за то, что они идут без шнурков – по сути, это те же кроссовки, только более удобные, и они красиво прилегают к ноге. При этом многие ассоциируют их с тапочками, и доля правды в этом тоже есть.

Дело в том, что в 1977 году слипоны были созданы как обувь для серфинга – это были тапочки на резиновой подошве из прочного полотна. За них мы должны быть благодарны основателю компании Vans – Полу Ван Дорену.

Правда, первые слипоны были всего в одном цвете – в черно-белую клетку. За 40-летнюю историю эта чрезвычайно удобная обувь пережила много трансформаций, в том числе и в плане расцветки.

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В моде слипоны / Instagram

Женские слипоны 2021 шьют не только из хлопковой ткани – в ход пошла натуральная и искусственная кожа, а также нубук. Как правило, слипоны и носки несовместимы, поэтому при выборе ищите модели из натуральных материалов.

В моде слипоны / Instagram

Модные слипоны 2021 женские идеально подходят для тех, кто хочет удлинить свой силуэт – благодаря оригинальному дизайну, с этой задачей они отлично справляются.

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В моде слипоны / Instagram

Почему слипоны женские лето 2021 заслуживают внимания?

  • Их легко надевать и снимать благодаря боковым вставкам.
  • Они обеспечивают хороший обмен воздухом, что позволяет избежать неприятного запаха.
  • Они универсальны - женщины любого возраста и комплекции могут взять их себе на заметку.

В нашем сюжете вы можете узнать, как сделать обувь водонепроницаемой:

Ранее сообщалось о том, что пришло время носить максимально открытые, необыкновенные и завораживающие босоножки в стиле 90-х. Визуально они напоминают вьетнамки, но есть принципиальная разница: модные босоножки 2021 можно носить не только на пляж, так как они вполне уместны и в городской суете.

новости моды женская обувь
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