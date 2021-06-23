УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 июня 2021, 07:29

Женские босоножки String незаметны на ноге, они чрезвычайно легкие, и молниеносно привлекают к себе внимание.

  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram
  • Модные босоножки-стринги 2021
    Модные босоножки-стринги 2021 Instagram

Лето в разгаре, и самое время носить максимально открытые, необыкновенные и завораживающие босоножки в стиле 90-х. Это одна из знаковых моделей летнего сезона 2021, которая разделила женщин на два лагеря: тех, кто в них по уши влюблен, и тех, кто их люто ненавидит.

Визуально они напоминают вьетнамки, но есть принципиальная разница: модные босоножки 2021 можно носить не только на пляж, так как они вполне уместны и в городской суете. Более того, с вьетнамками их связывает только несколько миниатюрных ремешка, которые сплетаются возле большого пальца ноги.

Все! В остальном это стильные и эффектные босоножки, достойные самых лучших подиумов, красных дорожек и концертных залов!

Будете удивлены, но эти босоножки 2021 летние называют "стрингами" - опять же, ассоциация появилась благодаря ремешкам.

Они подкупают минимализмом и тем, какими роскошными в них становятся женщины – правда, прежде, чем их выгулять, нужно привести в порядок ноги, ведь и пятки, и пальцы – в этой обуви все "под прицелом".

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучкахЖенские босоножки String незаметны на ноге, они чрезвычайно легкие, и молниеносно привлекают к себе внимание. В сезоне лето 2021 дизайнеры обуви, кажется, вложили в них душу – в продаже найдете множество интересных версий, в том числе и ультра минимальные модели в стиле "лихих" 90-х, шпильки, шлепанцы на смелых каблуках. Например, это могут быть босоножки с прямыми каблуками, рюмочками или каблуками геометричных форм.

Модные босоножки-стринги 2021
Модные босоножки-стринги 2021 / Instagram

При этом изменились и ремешки. В этом сезоне в тренде не только классические кожаные варианты, но и атласные, лаковые. Также некоторые модели украшают расширенные ремешки в сочетании с ультратонкими.

Босоножки-стринги идеально подходят к элегантным юбкам и платьям миди. Но не только. Их можно носить в дуэте с шортами-бермудами, длинными платьями, джинсами и… всеми летними вещами, так как они в этом плане универсальны!

Модные босоножки-стринги 2021
Модные босоножки-стринги 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаПравда, какими бы привлекательными ни были модные летние босоножки 2021, при выборе надо учитывать следующее: они должны быть мягкими и гибкими. Да, ремешков мало, но даже эти несколько не должны испортить ваше впечатление о лете 2021.

новости моды босоножки мода 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любвиГороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии В России разбился самолет, много жертв и пострадавшихВ России разбился самолет, много жертв и пострадавших Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом"Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом" Под Киевом утонули дети с отцом, которые плавали на надувном матрасеПод Киевом утонули дети с отцом, которые плавали на надувном матрасе

Последние новости

07:37

Рост тарифов ЖКХ: экс-министр объяснил, к чему готовиться украинцам

07:29

В моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-х Фото Видео

07:11

В Турции трагически  погиб украинец

07:11

Почему идея Зеленского с медосмотрами обречена на провал мнение

06:52

Гороскоп на cегодня 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Видео

Реклама
06:44

Ложь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об Украине Видео

06:37

На берегу моря в Одесской области сошел оползень: людей под завалами искали всю ночь Фото Видео

06:30

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

06:02

Врач рассказала, кому категорически нельзя есть малину Видео

05:28

Путин предложил подключить США к "Минску": у Кравчука назвали новый сценарий по Донбассу Видео

05:28

Врач объяснил, почему переболевшие коронавирусом ощущают запах гнили Видео

05:02

Война против Лукашенко: эксперт оценил последствия санкционного удара по Минску Видео

04:35

"Зомби медиа апокалипсиса": продюсер объяснил феномен Моргенштерна Видео

04:22

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

04:00

"Как завезли – так и вывезут": Гордон сделал заявление о Крыме и предупредил россиян Видео

03:50

Живот колесом: с какими продуктами нельзя сочетать бананы Видео

03:02

Ученые рассказали, есть ли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни Видео

02:18

Есть ли психопатия у фанатов обмена откровенными фото по Сети - ответ психологов Видео

01:51

"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром

00:54

Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья

Реклама
00:06

На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки Видео

22 июня, вторник
23:03

"Будет очень хороший результат": у Зеленского объявили о документе по возвращению Крыма Видео

22:56

Серое небо и трудно дышать: до Житомира добралась коварная пылевая буря

22:17

Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения Видео

22:16

"Ситуация угрожающая": в Раде анонсировали заседание СНБО по карантину в Украине Видео

21:33

В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина Видео

21:03

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Видео

20:49

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

20:21

Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек" Видео

20:21

Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

19:58

Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Видео

19:42

Зеленский поедет в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу: на Банковой назвали дату Видео

19:40

Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни Видео

19:20

Кому на Западе мешает украинская коррупция мнение

19:05

Похоронили в день рождения дочери: стали известны детали жуткого убийства медсестры на Тернопольщине

18:59

Выяснилось, могут ли в Украине определять новый опасный штамм COVID Видео

18:46

ЧП в Одесской области: в селе Лебедевка сошел оползень, начата операция по поиску людей Видео

18:27

Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть

18:01

Вырезано сердце и легкие: всплыли жуткие детали замаскированного под пожар убийства на Киевщине Видео

17:59

Летний дождь пришел внезапно: в салоне поезда Львов-Мариуполь выпали осадки Видео

Реклама
17:49

Данилов привел уникальное доказательство, что Черное море не должно быть "российским озером" Видео

17:21

В Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду Видео

17:15

Нарушение властями обязательств перед инвесторами нанесло удар по рынку "зеленой" энергетики – СМИ

17:15

Мэр Федорук победил: Верховный суд вернул Буче под Киевом 890 га

17:04

Порошенко отдыхает в лакшери отеле во время скандала из-за его сделок с Медведчуком — эксперт

16:58

Поражает мозг: ученые объяснили опасность потери обоняния и вкуса при COVID-19 Видео

16:54

"Большая стройка": на объездной Прилук реконструируют путепровод через железную дорогу

16:31

Кива рассказал, каким образом собирается сажать на ж*пу Вирастюка Видео

16:23

Надругался прямо у дома: на Хмельнитчине педофил изнасиловал школьницу Видео

16:05

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять