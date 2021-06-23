В моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-х

Лето в разгаре, и самое время носить максимально открытые, необыкновенные и завораживающие босоножки в стиле 90-х. Это одна из знаковых моделей летнего сезона 2021, которая разделила женщин на два лагеря: тех, кто в них по уши влюблен, и тех, кто их люто ненавидит.

Визуально они напоминают вьетнамки, но есть принципиальная разница: модные босоножки 2021 можно носить не только на пляж, так как они вполне уместны и в городской суете. Более того, с вьетнамками их связывает только несколько миниатюрных ремешка, которые сплетаются возле большого пальца ноги.

Все! В остальном это стильные и эффектные босоножки, достойные самых лучших подиумов, красных дорожек и концертных залов!

Будете удивлены, но эти босоножки 2021 летние называют "стрингами" - опять же, ассоциация появилась благодаря ремешкам.

Они подкупают минимализмом и тем, какими роскошными в них становятся женщины – правда, прежде, чем их выгулять, нужно привести в порядок ноги, ведь и пятки, и пальцы – в этой обуви все "под прицелом".

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучкахЖенские босоножки String незаметны на ноге, они чрезвычайно легкие, и молниеносно привлекают к себе внимание. В сезоне лето 2021 дизайнеры обуви, кажется, вложили в них душу – в продаже найдете множество интересных версий, в том числе и ультра минимальные модели в стиле "лихих" 90-х, шпильки, шлепанцы на смелых каблуках. Например, это могут быть босоножки с прямыми каблуками, рюмочками или каблуками геометричных форм.

Модные босоножки-стринги 2021 / Instagram

При этом изменились и ремешки. В этом сезоне в тренде не только классические кожаные варианты, но и атласные, лаковые. Также некоторые модели украшают расширенные ремешки в сочетании с ультратонкими.

Босоножки-стринги идеально подходят к элегантным юбкам и платьям миди. Но не только. Их можно носить в дуэте с шортами-бермудами, длинными платьями, джинсами и… всеми летними вещами, так как они в этом плане универсальны!

Модные босоножки-стринги 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаПравда, какими бы привлекательными ни были модные летние босоножки 2021, при выборе надо учитывать следующее: они должны быть мягкими и гибкими. Да, ремешков мало, но даже эти несколько не должны испортить ваше впечатление о лете 2021.