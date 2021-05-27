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В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 мая 2021, 05:31

Шаллет - что-то среднее между стрижками боб и маллет, поэтому она настолько привлекательна и очаровательна.

  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram
  • Модная стрижка шаллет 2021
    Модная стрижка шаллет 2021 Instagram

Мир сходит с ума от стрижки маллет, которую еще несколько лет назад считали бестактной, нелепой и старомодной. В 2021 году не в последнюю очередь благодаря знаменитостям и моделям, эта удивительная и эффектная женская стрижка вышла на совершенно новый уровень и стала по-настоящему крутой.

Конечно, мы не говорим о классическом варианте родом из 80-х – стрижка маллет пережила немало трансформаций, и версия 2021 года поражает невероятной мягкостью, хотя дух того времени за ней тянется.

Более того, изменилась и длина – от контрастов остались одни воспоминания, и резкие переходы испарились, как капли росы в жаркий летний день. И вот эта современная укороченная стрижка маллет получила новое название - "шаллет".

Она идеально подходит как к прямым, так и к вьющимся волосам. Суть стрижки шаллет в том, что верхняя часть состоит из коротких слоев, а нижняя – удлиненная, при этом переход между верхом и низом – плавный, а крой вокруг лица изящный.

Шаллет - что-то среднее между стрижками боб и маллет, поэтому она настолько привлекательна и очаровательна. С одной стороны, в ней легкость боба, а, с другой, загадочность прически маллет.

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Женская стрижка шаллет 2021 покорила даже знаменитую певицу Билли Айлиш. Несколько месяцев назад она "изменила" своим фирменным черно-зеленым волосам, и теперь радует нас теплой блондинистой стрижкой шаллет! Глядя на нее, так и хочется бежать в салон красоты и сделать подобную красоту и себе!

Но вариант, как у Билли Айлиш – это всего лишь вариант. Эта стрижка многолика, и в зависимости от цвета волос, длины и структуры, в каждом случае получается нечто оригинальное!

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Модная стрижка шаллет 2021
Модная стрижка шаллет 2021 / Instagram

Кроме того, если у вас красивые густые волосы, то, конечно же, остановите свой выбор на массивной челке, или варианте на две стороны.

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