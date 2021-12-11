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В Минздраве пояснили, почему не спешат ослаблять карантин

11 декабря 2021, 21:08
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Страна ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

карантин в Украине
Почему в Украине не спешат ослаблять карантиин / УНИАН

С 6 декабря в стране начали действовать новые карантинные правила, но большинство ограничений касаются невакцинированных украинцев.

В Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны коронавируса, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает ТСН.

Сейчас страна ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

"При отмене или упрощении карантинных требований там (в странах Европы — Ред.) столкнулись с очередной волной коронавируса. Наша задача сейчас – это сдерживание ситуации. Усиление карантина, которое касается преимущественно невакцинированных людей, является необходимым мероприятием для того, чтобы не допустить очередной COVID-вспышки", — сказал Кузин.

Коронавирус в Украине

Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

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С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

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