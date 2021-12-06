Киев входит в "желтую зону": правила работы транспорта и ТРЦ

Столица наконец-то переходит в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.
С завтрашнего дня, 7 декабря, столица наконец-то переходит в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.
Посещения ТРЦ
Как отметили в КГГА, в условиях "желтой" зоны карантина ТРЦ можно будет посещать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, "зеленого" сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.
Исключение сделано для лиц, не достигших 18 лет - они могут посещать центры только в сопровождении взрослых.
Работа общественного транспорта
Воспользоваться общественным транспортом смогут пассажиры при наличии "желтого" либо "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса.
Контроль за соблюдением установленных ограничений возложен на районные администрации столицы, Нацполицию, Госпотребслужбу и коммунальное предприятие Муниципальная варта.
Сегодня Главред писал о том, что Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантин в украинских областях. Из "красной" зоны выходят 9 регионов.
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