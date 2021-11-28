В Минздраве пояснили, как постковидный синдром влияет на психику

Постковидный синдром - симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от коронавируса.
В Минздраве уточнили, какие симптомы возникают при воздействии постковидного синдрома на психическое здоровье. Рекомендуют обратиться к семейному врачу, в случае их выявления, сообщает пресс-служба ведомства.
Что такое постковидный синдром
Постковидный синдром - симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от коронавируса и сохраняются в течение длительного периода.
Симптомы постковидного синдрома во время воздействия на психическое здоровье
- сильная усталость, нарушение сна, памяти, концентрации внимания и спутанность мыслей;
- общая тревожность, которая может возникать не только вследствие выздоровления от коронавируса, но и от изоляции и карантина;
- изменения настроения, депрессивные состояния, негативные и суицидальные мысли;
- искривление обоняния, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации.
В субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".
Тем временем в Pfizer заявили, что готовы сделать вакцину от нового коронавируса за 100 дней.