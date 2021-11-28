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Медики рассказали, кто наиболее уязвим перед омикрон-штаммом COVID-19

28 ноября 2021, 15:26
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В ЮАР обеспокоены быстрым распространением нового варианта вируса среди молодых людей.

коронавирус, врач
В ЮАР назвали категории людей наиболее уязвимых перед омикрон-штаммом / Фото Reuters

Медики из ЮАР рассказали, для каких людей штамм коронавируса "Омикрон" представляет наибольшую опасность. По их словам, наиболее уязвимы перед ним молодые непривитые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Говоря о штамме, специалисты отмечают, что с каждым новым штаммом вирус "молодеет". Теперь он поражает молодых людей куда чаще, нежели людей из другой возрастной группы. Если до этого основную угрозу новые штаммы представляли для пожилых людей, то теперь же опасаться стоит родителям подростков, пишет The Times of Israel.

"Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии", – рассказала руководитель отделения интенсивной терапии больницы города Соуэто (ЮАР) Рудо Матива, отметив, что около 65% из них не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой.

По словам Мативы, если заболеваемость продолжит расти, могут оказаться перегружены медицинские учреждения.

Новый штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

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В настоящее время продолжаются исследования данного штамма, однако ученые предполагают, что из-за такого количества мутаций данная разновидность коронавируса может оказаться значительнее заразнее.

В субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Тем временем в Pfizer заявили, что готовы сделать вакцину от нового коронавируса за 100 дней.

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