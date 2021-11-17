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В Минкульте подсчитали, на что хватит "тысячи от Зеленского"

17 ноября 2021, 22:03
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Оказалось, что благодаря программе президента каждый вакцинированый от коронавируса сможет бесплатно сходить в кинотеатр, театр или музей до 10 раз.

Ткаченко
В Минкульте подсчитали, на что хватит тысячи от Зеленского / УНИАН

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подсчитал, на что можно будет потратить тысячу гривен, которую пообещал президент Владимир Зеленский всем вакцинированным от коронавируса.

Как оказалось, что благодаря программе президента каждый вакцинированый от коронавируса сможет бесплатно сходить в кинотеатр, театр или музей до 10 раз.

О тысяче от президента Украины Владимира Зелинского украинцы говорят уже три дня. Глава государства пообещал такую сумму денег тем, кто пройдёт полный курс вакцинации от коронавируса.

Позже появилось объяснение, что "вживую" эти финансы украинцы не увидят, вместо этого на их виртуальные счета в приложении "Дия" поступят эти средства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

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