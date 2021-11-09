Названы самые безопасные COVID-вакцины для беременных

Исследования показывают, что у беременных женщин, особенно во второй и третий триместр, есть риск тяжелого течения коронавируса.
Самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, сказал главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.
Противопоказанием беременность является для препаратов AstraZeneca и CoronaVac.
По словам Кузина, исследования показывают, что у беременных женщин, особенно во второй и третий триместр, есть риск тяжелого течения коронавируса. Особенно это касается тех, у кого есть лишний вес или сопутствующие заболевания (сахарный диабет или другие), в таких случаях есть риск летального исхода.
"По клиническим исследованиям, вакцина Pfizer была полностью протестирована. В том числе, исследование проходили беременные или женщины, забеременевшие во время исследования. Поэтому безопасность вакцины Pfizer доказана", – подчеркнул главный санврач.
В то же время он отметил, что решение о применении указанной вакцины для беременных отдается на усмотрение акушера-гинеколога, который ведет женщину. После того, как он оценит риски сопутствующих состояний, изучит иммунитет – принимается решение о вакцинации.
Однако Кузин обратил внимание на повышенную смертность среди беременных, которая связана с коронавирусом. Он подчеркнул, что многие врачи отговаривают беременных от вакцинации. В связи с этой ситуацией планируется создать рабочую группу и изучить факторы, которые приводят к невакцинации беременных.
Напомним, ранее в ВОЗ призывали власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса.
Также ранее сообщалось, что бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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