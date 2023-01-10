glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В комнате будет на 2-3 градуса теплее: как повысить теплоотдачу батареи при помощи фольги

10 января 2023, 09:43
Чтобы в самые сильные холода, тепло оставалось в помещении, нужно утеплить радиаторы отопления, по простому - батареи.
батарея, отопление
Как утеплить батарею в квартире / Фото ua.depositphotos.com

Когда в квартире холодно, находиться в ней некомфортно. Существует простой способ повысить теплоотдачу без замены радиатора – установить теплоэкран за батарею. Изготовить его можно своими руками при помощи дешевого материала - фольгированного вспененного полиэтилена.

Как это работает

При помощи теплоотражающего экрана вы не сможете повысить температуру батареи. Но таким образом можно грамотнее использовать то тепло, которое уже есть в квартире, и не тратить его на "обогрев улицы".

Отражатель тепла создаст барьер между холодной стеной и теплой батареей, а блестящий экран будет отражать тепловые лучи, направляя их в комнату. Так можно увеличить температуру на 2-3 градуса.

Как утеплить батареи фольгой

Сначала нужно купить фольгированный вспененный полиэтилен в любом строительном магазине. Он обойдется в 30-40 гривен за метр.

Чтобы проверить, на самом ли деле теплоотражающий экран изготовлен из фольги, попробуйте поджечь его. Если горит – это подделка.

В комнате будет на 2-3 градуса теплее: как повысить теплоотдачу батареи при помощи фольги

Далее нужно вырезать прямоугольник площадью, превышающей размер радиатора и установить экран между стеной и батареей фольгированной стороной наружу.

Закрепить фольгированный вспененный полиэтилен на стене можно при помощи двустороннего скотча или жидких гвоздей.

Как утеплить батареи фольгой
Экран по размеру должен быть больше самой батареи

Ранее Главред писал, что нужно делать, если дует из пластиковых окон.

Вам также может быть интересно:

отопление лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:00

Международный день спасибо 2023: теплые поздравления в стихах и прозе

09:43

В комнате будет на 2-3 градуса теплее: как повысить теплоотдачу батареи при помощи фольги

09:34

Украина должна победить в 2023-м, иначе РФ затянет войну и будет иметь преимущество: в WP дали прогнозВидео

09:31

Ставка РФ на "Вагнера" – знак отчаяния: в США заявили, что боевики Пригожина не изменят исход войныВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:42

Передача танков Leopard Украине: Шольц назвал главное условие согласия ГерманииВидео

08:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

08:30

Щедривки на Старый новый год 2023: веселые, детские и всемирно известные песни

08:27

Продвижение на Луганщине: ВСУ добились успеха под Кременной – ISWВидео

Реклама
08:25

Под Бахмутом 4 воинов ССО сами атаковали позицию с 21 оккупантом: ликвидировали все подразделениеВидео

08:20

Володю без сознания уносят, его место занимает повар-киллермнение

08:12

Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков "Леопард" в Украину - PoliticoВидео

07:40

Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера" – ISW

07:39

США хотят изменить динамику войны в Украине – ГосдепВидео

06:50

Пентагон думает над передачей Украине боевых машин Stryker - Politico

06:20

Оккупанты могут повторить на крымском "Титане" сценарий Запорожской АЭСмнение

05:50

Что нужно сделать, если телефон нагревается: лучшие способы охладить свой смартфон

05:20

Какую свечу купить в дом, чтобы она принесла всей семье большую прибыльВидео

05:05

Из одежды - только стринги: Волочкова разделась догола посреди пляжаВидео

04:30

Резкое потепление до +10°: Украину накроет африканская аномалия - синоптикФотоВидео

Реклама
03:30

Зачем спать с луком в носках: изумительный эликсир, которым пользовались еще наши бабушки

03:20

Превосходный торт Наполеон из 3 ингредиентов: шедевральный рецепт за 30 минутВидео

03:03

Поставляют второсортное оружие: аналитик рассказал, какие страны помогают РФ воевать против Украины

02:40

Британская актриса показала, как на самом деле за кулисами выглядит обворожительная Дита фон Тиз

02:15

"Может рвануть на Кавказе": есть несколько вариантов деградации и развала России – аналитикВидео

01:35

"Будут делать все, чтобы никто не взял Путина живым": Чорновил спрогнозировал судьбу диктатора РФВидео

00:52

Сорвут золотой куш: три знака Зодиака ждет фантастический успех в ближайшие 10 летВидео

00:51

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

00:36

Россия готовит новое наступление: эксперт рассказал, откуда ждать эскалацииВидео

09 января, понедельник
23:45

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

23:43

"Я еще продолжаю бороться": победительница Голосу країни рассказала о жизни с онкологиейВидео

23:22

"Я очень удивлен": Жданов рассказал о вопиющей проблеме ВСУ на фронтеВидео

22:59

"Вся земля под Соледаром в труппах оккупантов": Зеленский о бойне за ДонбассВидео

22:30

В Питерском театре известная актриса не вышла на сцену: вместо нее появились люди в цветах флага УкраиныВидео

22:27

"Умирали в страшных муках": освобожденный из плена медик рассказал о зверском теракте в ЕленовкеВидео

22:03

"Любая боль имеет конец": бывшая Остапчука высказалась по поводу расставанияВидео

22:02

У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет "уничтоженных" HIMARSВидео

21:50

Устроила скандал и разозлила россиян: где нашлась пропавшая Валюха из "Сватов"Видео

21:33

В Украине взвинтили цены на популярные продуктыВидео

21:27

Гагарину публично унизили из-за Пугачевой

Реклама
21:11

Обостряют обстановку: в Беларусь стянули еще сотни российских военныхВидео

20:35

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

20:29

"Отстаивал честь России": ВСУ ликвидировали 29-летнего убийцу-уголовника

20:16

В России скоропостижно скончался разработчик ракет Калибр, которыми оккупанты бьют по УкраинеВидео

20:10

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

20:03

Женщин насиловали и расстреливали: оккупант похвастался убийством украинцев в ЛиманеВидео

19:45

Больше не женщина: известная актриса рассказала, как осталась без волос

19:38

Кайли Дженнер теперь одинока - почему мама-миллиардерша бросила Трэвиса Скотта

19:27

"Превысим показатель прошлого года": Британия заявила о мощной военной поддержке УкраиныВидео

19:20

Мы - на границе с убийцами, черт поберимнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять