В комнате будет на 2-3 градуса теплее: как повысить теплоотдачу батареи при помощи фольги

Чтобы в самые сильные холода, тепло оставалось в помещении, нужно утеплить радиаторы отопления, по простому - батареи.

Как утеплить батарею в квартире / Фото ua.depositphotos.com

Когда в квартире холодно, находиться в ней некомфортно. Существует простой способ повысить теплоотдачу без замены радиатора – установить теплоэкран за батарею. Изготовить его можно своими руками при помощи дешевого материала - фольгированного вспененного полиэтилена.

Как это работает

При помощи теплоотражающего экрана вы не сможете повысить температуру батареи. Но таким образом можно грамотнее использовать то тепло, которое уже есть в квартире, и не тратить его на "обогрев улицы".

Отражатель тепла создаст барьер между холодной стеной и теплой батареей, а блестящий экран будет отражать тепловые лучи, направляя их в комнату. Так можно увеличить температуру на 2-3 градуса.

Как утеплить батареи фольгой

Сначала нужно купить фольгированный вспененный полиэтилен в любом строительном магазине. Он обойдется в 30-40 гривен за метр.

Чтобы проверить, на самом ли деле теплоотражающий экран изготовлен из фольги, попробуйте поджечь его. Если горит – это подделка.

Далее нужно вырезать прямоугольник площадью, превышающей размер радиатора и установить экран между стеной и батареей фольгированной стороной наружу.

Закрепить фольгированный вспененный полиэтилен на стене можно при помощи двустороннего скотча или жидких гвоздей.

Экран по размеру должен быть больше самой батареи

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