Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепления

Дует из пластиковых окон как устранить - неожиданные лайфхаки и советы бывалых.

Устранение продувания пластиковых окон: что говорят специалисты / OLX

Проблема сквозняков и щелей в оконных рамах особо обостряется в зимний период. Серьезные проблемы могут стать причиной ощутимого снижения температуры в доме.

При этом кроме проблем с деревянными рамами существует насущный вопрос - устранение продувания пластиковых окон.

Что сделать чтоб не дуло с окна

Проблему можно решить комплексным подходом. Радикальный способ – решительно заменить уплотнитель по всему периметру окна. При этом утепленными должны быть как рамы, так и створки. Также уделите внимание мелочам – аккуратно оберните уплотнителем и углы.

Важно:

обратите внимание, что концы ленты уплотнителя должны смыкаться в верхней части периметра;

для большей герметичности их необходимо склеить друг с другом;

это позволит не только утеплить окна, но и предотвратить запотевание и проникновение посторонних шумов.

Что делать если продувают окна

Необходимо устранить причину возникшей проблемы. Для этого отрегулируйте механизм, отвечающий за плотность прижима створки к раме.

Важно помнить:

отрегулировать прижим пластикового окна в этом случае можно поворотом цапфы;

используйте подходящий по размеру шестигранный ключ или отвертку/плоскогубцы;

поворот в левую сторону увеличивает прижатие, а в правую ослабляет его;

самое большое прижатие достигается при расположении гнезда под ключ со стороны внешней части створки.

Дует из пластиковых окон как устранить

Обратите внимание, что в случае появления сквозняка из откосов – причиной является разрушение монтажного шва. Для решения проблемы нужно разобрать конструкцию, а затем по новой нанести пену по периметру окна. Если вы обнаружили продувание из стыка импоста и рамы, тогда этот случай может попадать под гарантию, поэтому обратитесь к производителю.

Как избавиться от сквозняка в пластиковых окнах

При обилии ремонтных организаций, занимающихся проблемами пластиковых окон, уже есть ТОП-поломок, с которыми обращаются заказчики.

регулировка или замена фурнитуры окна;

комплексная замена уплотнителя;

плотная герметизация монтажных швов;

дополнительный слой монтажной пены под отливами.

Что делать если дует из-под подоконника

Стоит задуматься над проблемой дополнительной изоляции места стыка рамы окна и подоконника. Попробуйте дополнительную изоляцию. Если проблему не удастся решить, тогда стоит обратить внимание на вероятность брака производителя – может быть нарушена технология обработки монтажного шва со стороны подоконника. Здесь решением вопроса может стать его демонтаж с последующим удалением некачественного слоя пены и нанесением нового слоя монтажной пены (не жалейте количества и не экономьте с дешевыми материалами).

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