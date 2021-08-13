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В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы

13 августа 2021, 14:59
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Женщина поступила в больницу с жалобами на лихорадку, слабость.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
Женщина умерла после вакцины от коронавируса / УНИАН

В Киеве на днях после прививки от коронавируса Moderna скончалась женщина. Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины.

Как заявил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк, связи с вакцинацией не выявлено.

"Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не менее 14 дней", — пояснил Животенюк, передает Страна.

Отметим, женщина поступила в больницу с жалобами на лихорадку, слабость, а после госпитализации уровень насыщения крови кислородом был критическим - 40%.

5 августа она привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни.

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Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла.

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Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее:

В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Медики назвали предварительную причину смерти украинца— это острая сердечно-сосудистая недостаточность. В областном департаменте здравоохранения заверяют, что у умершего признаков анафилаксии и тромбоза не обнаружили. В то же время, судя по электронной карте мужчины, хронических заболеваний у него тоже не было. Расследование продолжается.

Вакцина вакцина от коронавируса Moderna
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