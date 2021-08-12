У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффекты

Побочные эффекты от вакцины Pfizer и Moderna / Reuters

В Евросоюзе изучают новые случаи аллергических реакций и побочных эффектов вакцин компаний Pfizer и Moderna.

Как сообщает Reuters, вакцинированные от коронавируса люди все чаще начали жаловаться на побочку после прививки.

В частности, небольшое количество вакцинированных пожаловались на три новых побочных эффекта:

многоформную эритему - форма аллергической реакции на коже,

гломерулонефрит - воспаление почек,

нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.

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Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее:

В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Медики назвали предварительную причину смерти украинца— это острая сердечно-сосудистая недостаточность. В областном департаменте здравоохранения заверяют, что у умершего признаков анафилаксии и тромбоза не обнаружили. В то же время, судя по электронной карте мужчины, хронических заболеваний у него тоже не было. Расследование продолжается.