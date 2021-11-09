В Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу прям посреди улицы

В Киеве на Подоле произошла стрельба / Фото pixabay.com

Сегодня Подольском районе столицы мужчина открыл стрельбу. Злоумышленника удалось оперативно задержать, ему уже сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел на улице Кирилловской. О происшествии сообщили прохожие, которые позвонили на спецлинию 102. Через несколько минут правоохранители прибыли на место происшествия и задержали стрелка.

Полицейские проанализировали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали стрельбу, чтобы установить детали и мотивы происшествия. Также правоохранители допросили злоумышленника.

Мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх.

"Мы обнаружили у него предмет, похожий на стартовый пистолет, а с места происшествия изъяли 9 гильз. Все изъято отправлено на проведение соответствующих экспертиз", - заявила дознаватель Подольского управления полиции Юлии Марценюк.

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Злоумышленником оказался уроженец Винницкой области, 1992 года рождения. Он был задержан в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Патрульные провели тестирование правонарушителя на драгере, показавшем результат 1,44 промилле алкоголя. Мотивы содеянного мужчина объяснить не смог. Правоохранители сообщили стрелку о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

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Мужчине грозит штраф в размере 1-2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест до 6 месяцев или до пяти лет ограничения свободы.

Ранее Главред писал о том, что в пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция открыла уголовное производство.

По данным правоохранителей, неизвестные остановили автомобиль, в котором был депутат вместе с женой. Злоумышленники избили супругов.