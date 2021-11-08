"Связали скотчем в постели": в Киеве совершили нападение на двух женщин

В Дарницком районе напали на судья

В Дарницком районе столицы в одной из высоток напали на судью.

"43-летняя женщина работает в одном из областных центров, но ее семья живет в столице, где владеет несколькими квартирами. В одну из них обычно и приезжает на выходные судья, а в этот раз появилась раньше", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Накануне вечером женщина встретилась с подругами в ресторане, вернулась домой не поздно и сразу легла спать. А в 4 утра проснулась от присутствия в квартире неизвестных мужчин.

Они связали ее скотчем прямо в постели, положили лицом в подушку, чтобы не могла их рассмотреть и потребовали отдать все сбережения.

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"Грабители допытывались, где находится сейф. Говорили, что судья еще заработает себе на жизнь, то есть, точно знали, кто она и где работает", – рассказал наш собеседник.

Преступники тщательно обыскали квартиру. В итоге забрали телефон судьи, золотые украшения, 150 тысяч гривен и около тысячи долларов, а затем скрылись.

"В декларации судья указала более серьезную сумму наличных сбережений, судя по всему, это и привлекло грабителей. А вот как они нашли место жительства женщины, учитывая, что зарегистрирована она по другому адресу, разберется следствие", – добавил источник.

После ухода грабителей женщина смогла самостоятельно освободить связанные руки, побежала к консьержу на первый этаж и оттуда уже вызвала полицию.

За разбойное нападение с проникновением в жилье (ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины) преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Главред писал о том, что в пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция открыла уголовное производство.

По данным правоохранителей, неизвестные остановили автомобиль, в котором был депутат вместе с женой. Злоумышленники избили супругов.

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