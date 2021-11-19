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В Киеве грузовой автобус врезался в трамвай с пассажирами

19 ноября 2021, 20:50
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Трамвай №14 вез пассажиров в сторону Контрактовой площади, и на Дегтяревской, 24, внезапно в него въехал микроавтобус.

ДТП в Киеве на Дегтяревской

В столице грузовой автобус Газель врезался в трамвай с ассажирами - в результате ДТП возникла тянучка. Авария произошла сегодня вечером на улице Дегтяревская в Шевченковском районе столицы, сообщает Новини.LIVE.

Трамвай №14 вез пассажиров в сторону Контрактовой площади, и на Дегтяревской, 24, внезапно в него въехал микроавтобус.

Газель ехала наперерез слева, и столкнулась с передней частью общественного транспорта.

Появились фото с места происшествия. Как видно на снимке, столкновение кабинами микроавтобуса и трамвая произошло под углом около 90 градусов. Пассажиры стали покидать общественный транспорт и расходиться.

После этого движение остановилось, и за заблокированным трамваем стала на путях образовываться "очередь".

По предварительной информации, в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. На место аварии вызвали правоохранителей.

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