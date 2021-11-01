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В Киеве для водителей ввели единый скоростной режим: на каких улицах нельзя больше 50

1 ноября 2021, 10:57
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Его автомобилисты должны соблюдать до 1 апреля.

До 1 апреля в Киеве максимальная скорость – 50 километров в час / Константин Усов via Telegram)

С сегодняшнего дня в Киеве начал действовать единый скоростной режим. До 1 апреля максимально разрешенная скорость движения в Киеве – 50 км/ч, кроме участков, где она ниже.

По словам заместителя мэра Константина Усова, изменения будут касаться 7 участков дорог столицы. Внедряют их для того, чтобы сделать движение в зимний период более безопасным. К слову, изменение скоростного режима предусмотрено соответствующим решением Киевсовета, которое было принято в 2018 году.

Где в Киеве снизили максимальную разрешенную скорость

Согласно официальным документам, с 1 ноября единый скоростной режим будет действовать на:

  • Днепровской набережной;
  • Приднепровском шоссе;
  • Столичном шоссе;
  • Саперно-Слободской улице;
  • Набережно-Рыбальской улице (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • проспекте Бажана;
  • проспекте Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака).

Подобные изменения будут продолжаться с 1 ноября по 1 апреля. После этого, водителям снова разрешат ездить на скорости до 80 км/ч.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине также вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 218 комплексов.

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новости Киева дороги правила дорожного движения автомобили
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