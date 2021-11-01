В Киеве для водителей ввели единый скоростной режим: на каких улицах нельзя больше 50

До 1 апреля в Киеве максимальная скорость – 50 километров в час / Константин Усов via Telegram)

С сегодняшнего дня в Киеве начал действовать единый скоростной режим. До 1 апреля максимально разрешенная скорость движения в Киеве – 50 км/ч, кроме участков, где она ниже.

По словам заместителя мэра Константина Усова, изменения будут касаться 7 участков дорог столицы. Внедряют их для того, чтобы сделать движение в зимний период более безопасным. К слову, изменение скоростного режима предусмотрено соответствующим решением Киевсовета, которое было принято в 2018 году.

Где в Киеве снизили максимальную разрешенную скорость

Согласно официальным документам, с 1 ноября единый скоростной режим будет действовать на:

Днепровской набережной;

Приднепровском шоссе;

Столичном шоссе;

Саперно-Слободской улице;

Набережно-Рыбальской улице (от Гаванского моста до улицы Электриков);

проспекте Бажана;

проспекте Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака).

Подобные изменения будут продолжаться с 1 ноября по 1 апреля. После этого, водителям снова разрешат ездить на скорости до 80 км/ч.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине также вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 218 комплексов.