"Ранили в голову и умер": СМИ сообщили о смерти протестующего в Казахстане

В Сети появилась информация о гибели активистов / REUTERS

Сегодня в Сети появилась информация о том, что в Атырау на западе Казахстана во время протестов убили одного из демонстрантов, еще один – ранен в голову, сообщает Telegram-канал Orda.

По словам корреспондента радио "Азаттык" Сании Тойкен, митингующих в Атырау обстреляла полиция, пишет The Insider. По ее данным, в результате были серьезно ранены минимум два человека: "одному из них попали в голову, он скончался".

До этого в сети появилась информация о смерти протестующего в Алматы, где силовики также открыли огонь по протестующим.

Протесты в Казахстане - что случилось

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

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Из-за массовых акций протеста президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00, оно продлится с 5 по 19 января. Также режим ЧП будет действовать в Мангистауской области.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

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