В Карпатах на снегоходах заблудились трое мужчин: двух уже нашли

В Карпатах заблудилось трое туристов на снегоходах / Facebook/chornogora.rescue112

На Закарпатье спасатели продолжают искать одного из мужчин, которые вчера заблудились во время поездки на снегоходах в Карпаты. Двух заблудившихся уже удалось найти, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Около 13:10 сегодня двое заблудившихся мужчин вышли на связь со спасателями и рассказали, что находятся на территории турбазы в Ужгородском районе. Однако местонахождение третьего мужчины пока неизвестно.

Поиски третьего заблудившегося, как объясняют спасатели, осложняет сильный туман. Поисковая операция ведется в районе долины Руна. К поискам привлечены 20 спасателей, а также 6 волонтеров.

Погода в Карпатах

В понедельник утром 29 ноября, в Карпатском регионе наблюдается обильный снегопад. Из-за продолжающихся осадков ограничена видимость. Из-за снегопадов видимость ограничена до 40 метров.

Также Главред писал о том, что спасатели предупредили о возможном схождении лавин в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Опасность возникла из-за сильных снегопадов, сообщает в субботу, 4 декабря, пресс-служба ГСЧС.

4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

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