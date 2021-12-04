Спасатели предупредили об опасности в Карпатах: почему не стоит идти в горы

В высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность
Спасатели предупредили о возможном схождении лавин в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Опасность возникла из-за сильных снегопадов, сообщает в субботу, 4 декабря, пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (третий уровень).
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 ноября на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.
Завтра в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.
В понедельник утром 29 ноября, в Карпатском регионе наблюдается обильный снегопад. Из-за продолжающихся осадков ограничена видимость.
Как сообщается на странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста, из-за снегопадов видимость ограничена до 40 метров.
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